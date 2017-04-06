Прогноз погоды на 6 апреля: температура понизится, но будет теплее обычного

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 6 апреля, температура понизится, но все еще будет немного выше среднесезонной. Малооблачно, но возможен моросящий дождь вечером, в основном в северных районах. На юге местами дымка.

В Иерусалиме – 11-26 градусов, в Тель-Авиве – 15-28, в Хайфе – 15-25, в Эйлате – 18-35. В Беэр-Шеве – 13-32, в Мицпе-Рамоне – 11-27, на побережье Мертвого моря – 21-35, в Ашкелоне – 11-27, в Ариэле – 10-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-31, на Голанских высотах – 12-26.

Температура воды в Средиземном море – 19 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 25 км/ч).

В пятницу – резкое похолодание, возможен слабый дождь, в основном на севере. В субботу – переменная облачность, небольшое повышение температуры. В воскресенье – без существенных изменений.