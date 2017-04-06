Полиция просит помощи в поисках трех несовершеннолетних из Ашдода

Полиция округа Лахиш просит помощи граждан в поисках трех учащихся интерната в Ашдоде. Девушки покинули учебное заведение вечером 5 апреля и до сих пор не вернулись.

Приметы пропавших:

Михаль Жано (15,5 лет): стройная, светлая кожа, темные волосы. Виви Аврааам ( 14 лет): стройная, светлая кожа, светлые волосы. Николь Голдин (15 лет): стройная, светлая кожа, темные волосы.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении девочек, просят позвонить по телефону 08-6387222 или в диспетчерский пункт полиции по номеру 100.





