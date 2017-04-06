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В Израиле

Полиция просит помощи в поисках трех несовершеннолетних из Ашдода

время публикации: 19:21 | последнее обновление: 19:41 блог версия для печати фото
Михаль Жано (15,5 лет)
Виви Аврааам ( 14 лет)
Николь Голдин (15 лет)

Полиция округа Лахиш просит помощи граждан в поисках трех учащихся интерната в Ашдоде. Девушки покинули учебное заведение вечером 5 апреля и до сих пор не вернулись.

Приметы пропавших:

Михаль Жано (15,5 лет): стройная, светлая кожа, темные волосы. Виви Аврааам ( 14 лет): стройная, светлая кожа, светлые волосы. Николь Голдин (15 лет): стройная, светлая кожа, темные волосы.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении девочек, просят позвонить по телефону 08-6387222 или в диспетчерский пункт полиции по номеру 100.



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Четверг, 6 апреля 2017 г.
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