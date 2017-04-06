Компания "Ракевет Исраэль" предупредила об изменении расписания поездов

В четверг, 6 апреля, на сайте компании "Ракевет Израиль" появилось предупреждение о том, что с 23:00 в четверг, 6 апреля, по 5:00 воскресенья, 9 апреля, из-за работ по улучшению инфраструктуры произойдут изменения в расписании движения поездов.

Поезда в северном направлении будут отправляться со станции "Тель-Авив-Савидор-Мерказ".

Поезда на южном направлении будут начинать и заканчивать движение на станции Лод или "Тель-Авив-Агана".

В указанный период не будут работать станции "Тель-Авив-Шалом", "Модиин-Мерказ", "Патей Модиин", аэропорт, "Кфар ХАБАД", "Лод-Ганей-Авив".

В пятницу утром и субботу вечером будут запущены поезда, объезжающие закрытые станции. Поезда в южном направлении будут следовать через станции: Нагария, Акко, станции Хайфы, Биньямина, Герцлия, Бней-Брак, Лод, Кирьят-Гат, Лехавим-Рахат, станции в Беэр-Шеве.

Поезда в северном направлении будут следовать через станции: станции в Беэр-Шеве, Лехавим-Рахат, Кирьят-Гат, Лод, Бней-Брак, Герцлия, Биньямина, станции Хайфы, Акко, Нагария.

Ночью между станцией "Тель-Авив-Савидор" и аэропортом будут ходить бесплатные "шаттлы". Расписание "шаттлов" можно узнать на сайте "Ракевет Исраэль".