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В Израиле

Состоялись учения морского спецназа ЦАХАЛа и американских "морских котиков". ВИДЕО

время публикации: 10:16 | последнее обновление: 10:35 блог версия для печати фото
Учения морского спецназа ЦАХАЛа и американских "морских котиков"
Учения морского спецназа ЦАХАЛа и американских "морских котиков"
Учения морского спецназа ЦАХАЛа и американских "морских котиков"
ВСЕ ФОТО

Состоялись совместные учения бойцов спецназа военно-морского флота ЦАХАЛа из "флотилии 13" и американских "морских котиков".

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в ходе учений был задействован корвет "Саар-5".

В ходе учений отрабатывались совместные действия при десантировании на воду и перехвату судна.

Как пояснили в армейской пресс-службе, целью учений были обмен опытом при проведении подобных операций, проверка согласованности действий различных подразделений и оперативное сотрудничество.

Начальник управления морских операций в ВМФ ЦАХАЛа бригадный генерал Идо Бен-Моше подчеркивает, что подобные совместные учения проводятся ежегодно.

Напомним, что бойцы "флотилии 13" в мае 2010 года участвовали в операции по перехвату турецкого судна "Мави Мармара", которое было флагманом группы судов, следовавших в сторону Газы с целью прорыва морской блокады сектора. В результате получения недостаточной разведывательной информации на борту "Мави Мармара" спецназовцы столкнулись с вооруженным сопротивление и были вынуждены применить оружие на поражение после того, как несколько бойцов были ранены. В ходе столкновения были убиты девять турецких граждан, что привело к резкому ухудшению отношений между Турцией и Израилем.

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