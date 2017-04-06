Состоялись учения морского спецназа ЦАХАЛа и американских "морских котиков". ВИДЕО

Состоялись совместные учения бойцов спецназа военно-морского флота ЦАХАЛа из "флотилии 13" и американских "морских котиков".

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в ходе учений был задействован корвет "Саар-5".

В ходе учений отрабатывались совместные действия при десантировании на воду и перехвату судна.

Как пояснили в армейской пресс-службе, целью учений были обмен опытом при проведении подобных операций, проверка согласованности действий различных подразделений и оперативное сотрудничество.

Начальник управления морских операций в ВМФ ЦАХАЛа бригадный генерал Идо Бен-Моше подчеркивает, что подобные совместные учения проводятся ежегодно.

Напомним, что бойцы "флотилии 13" в мае 2010 года участвовали в операции по перехвату турецкого судна "Мави Мармара", которое было флагманом группы судов, следовавших в сторону Газы с целью прорыва морской блокады сектора. В результате получения недостаточной разведывательной информации на борту "Мави Мармара" спецназовцы столкнулись с вооруженным сопротивление и были вынуждены применить оружие на поражение после того, как несколько бойцов были ранены. В ходе столкновения были убиты девять турецких граждан, что привело к резкому ухудшению отношений между Турцией и Израилем.