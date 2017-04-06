6 апреля 2017 г.
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В Израиле

Прокуратура предъявит обвинения трем израильтянам, преследовавшим в соцсетях судей и полицейских

время публикации: 08:08 | последнее обновление: 08:08 блог версия для печати фото
Прокуратура предъявит обвинения трем израильтянам, преследовавшим в соцсетях судей и полицейских

В четверг, 6 апреля, прокуратура предъявит обвинения трем блогерам, которые на протяжении длительного времени публиковали в соцсетях оскорбительные записи в отношении судей, социальных работников, адвокатов, полицейских и иных должностных лиц, сообщает радиостанция "Решет Бет".

Согласно опубликованной информации, обвиняемые также распространяли лживую и порочащую информацию в отношении своих жертв.

Из материалов уголовного дела следует, что группировка начала действоваать уже в 2009 году, пытаясь оказать давление на должностных лиц, принимающих решение по вопросу об изъятии детей из неблагополучных семей и осуществляющих эти решения. Злоумышленники создавали сайты и открывали фиктивные аккаунты за пределами Израиля, что заметно осложняло сбор информации и попытки пресечения их деятельности.

"Решет Бет" сообщает, что один из потерпевших, интимные фотографии которого были опубликованы в интернете, обратился к преступникам с просьбой убрать изображения из всеобщего доступа. Взамен от него потребовали выплаты крупной суммы денег.

Расследование этого дела и сбор улик продолжался более года. Прокуратура инкриминирует обвиняемым шантаж с угрозами, домогательствах, вторжение в частную жизнь и другие правонарушения.

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Четверг, 6 апреля 2017 г.
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