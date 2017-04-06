6 апреля 2017 г.
последняя новость: 11:39
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:39 Полиция задержала жителя Беэр-Шевы, напавшего на врача в больнице
10:16 Состоялись учения морского спецназа ЦАХАЛа и американских "морских котиков". ВИДЕО
09:54 Автомобильный теракт возле Офры, погиб израильтянин
09:05 Житель Бейт-Шемеша подозревается в нападении на военнослужащего
08:08 Прокуратура предъявит обвинения трем израильтянам, преследовавшим в соцсетях судей и полицейских
07:35 Гендиректор министерства обороны провел слушания глав предармейских курсов в Эли
06:47 Политические предпочтения русских израильтян. Исследование PORI 2017 года
05:26 Прогноз погоды на 6 апреля: температура понизится, но будет теплее обычного
21:12 СМИ: из-за угрозы терактов на Синае может быть закрыто КПП "Таба" на время Песаха
20:40 Депутаты от коалиции покинули заседание Кнессета, инициированное оппозицией
В Израиле

Гендиректор министерства обороны провел слушания глав предармейских курсов в Эли

время публикации: 07:35 | последнее обновление: 07:35 блог версия для печати фото
Уди Адам

В среду, 5 апреля, генеральный директор министерства обороны Уди Адам провел слушания по делу о положении на подготовительных предармейских курсах в Эли. Согласно опубликованной информации, слушания касались вопросов о числе учащихся, получающих отсрочку от службы в армии.

Результаты слушаний будут опубликованы в ближайшие недели.

Напомним, что ранее министр обороны Авигдор Либерман намеревался провести слушания по поводу заявлений главы предармейских курсов в Эли раввина Игаля Левинштейна. Однако юридический советник правительства постановил, что подобный шаг не входит в полномочия главы оборонного ведомства.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2017 г.
Юрсоветник правительства запретил Либерману увольнять раввина Левинштейна
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 марта 2017 г.
Либерман потребовал от раввина, высмеявшего девушек-военнослужащих, подать в отставку







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 6 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017