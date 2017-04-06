Гендиректор министерства обороны провел слушания глав предармейских курсов в Эли

В среду, 5 апреля, генеральный директор министерства обороны Уди Адам провел слушания по делу о положении на подготовительных предармейских курсах в Эли. Согласно опубликованной информации, слушания касались вопросов о числе учащихся, получающих отсрочку от службы в армии.

Результаты слушаний будут опубликованы в ближайшие недели.

Напомним, что ранее министр обороны Авигдор Либерман намеревался провести слушания по поводу заявлений главы предармейских курсов в Эли раввина Игаля Левинштейна. Однако юридический советник правительства постановил, что подобный шаг не входит в полномочия главы оборонного ведомства.