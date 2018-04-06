Вторая пятница "марша возвращения" на границе Газы. Сводка

Утром в пятницу, 6 апреля, на границе сектора Газы возобновились активные действия десятков тысяч участников "марша возвращения" ("марша миллионов"), организованного террористической группировкой ХАМАС.

По оценкам ЦАХАЛа, в сегодняшнем "марше" примут участие около 50 тысяч жителей сектора Газы.

Накануне вечером около границы жителями Газы были собраны тысячи автомобильных покрышек, которые планируется поджигать в течение сегодняшнего дня. На побережье Средиземного моря ожидается северо-западный ветер, таким образом дым от горящих шин, который помешает действиям военных (прежде всего, снайперов), будет сносить в сторону Израиля и Египта.

Глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что армия готовится к тому, что ХАМАС вновь попытается воспользоваться массовым протестом на границе сектора Газы и Израиля для осуществления терактов против военнослужащих ЦАХАЛа и гражданских лиц. Он предупредил, что ответственность за возможные жертвы среди участников "марша миллионов" полностью ложится на террористическую группировку. Кроме того, Ронен Манелис предупредил, что ответ ЦАХАЛа коснется не только приграничной полосы сектора Газы.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

08:00. "Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, сообщил, что израильские военные обстреляли участников "марша возвращения" к востоку от Джебалии, на севере сектора. Сведений о пострадавших не поступало.

ХАМАС сообщает также, что израильские ВМС обстреляли рыбаков около побережья Газы.

С 9 до 10 сообщений о стрельбе не поступало. ХАМАС сообщает, что "молодежь" готовится к активной фазе противостояния, подтаскивая автомобильные покрышки ближе к границе.

"ШАХИДЫ МАРША ВОЗВРАЩЕНИЯ"

Утром 6 апреля министерство здравоохранения Газы сообщило, что в больнице умер 30-летний Таир Мухаммад Рабаа, получивший тяжелое ранение в прошлую пятницу во время участие в "марше" к востоку от Джебалии, на севере сектора.

По данным минздрава Газы, в общей сложности, с 30 марта в секторе в результате действий израильских военных были убиты 22 местных жителя. По разным оценкам, от 1500 до 2000 человек были ранены или получили отравления слезоточивым газом.

Накануне ХАМАС заявил, что все семьи "мучеников" получат по 3000 долларов, семьи тяжелораненых – по 500 долларов за каждого раненого, семьи получивших ранения средней тяжести – по 200 долларов.

По данным властей Израиля, не менее 13 из 22 убитых жителей Газы были боевиками террористических группировок. Отчасти это подтверждается организациями ХАМАС, "Исламский джихад", ДФОП и другими. Среди убитых только молодые мужчины. Но среди раненых или пострадавших от слезоточивого газа есть женщины и дети.

РЕАКЦИЯ ИЗРАИЛЯ

5 апреля постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон обратился к членам Совета безопасности с требованием обязать палестинское руководство положить конец беспорядкам в секторе Газы.

Как сообщила радиостанция "Кан Бет", в письме, направленном членам СБ ООН, Данон указал, что палестинское руководство продолжает утверждать, что речь идет о мирной акции протеста несмотря на то, что в конце прошлой недели были получены доказательства того, что ХАМАС использует "марш" для насилия. Под прикрытием "живого щита" из женщин и детей ХАМАС посылал вооруженных боевиков к границе.

В своем письме Дани Данон также пишет, что ХАМАС вновь в социальных сетях призывает жителей сектора Газы к беспорядкам, так он рекомендует запасаться бутылками с "коктейлем Молотова" и автомобильные шинами, дым от которых будет использоваться как завеса для боевиков.

Министр обороны Авигдор Либерман провел 5 апреля оперативное совещание с начальником генерального штаба генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом. В ходе совещания была проведена оценка ситуации на границе с сектором Газы. Глава оборонного ведомства заслушал рапорт о состоянии боеготовности ЦАХАЛа в канун праздника и в преддверии беспорядков, ожидаемых в пятницу в секторе. Либерман дал указание продолжать решительно действовать для предотвращения нарушения израильского суверенитета и нанесения ущерба израильским гражданам, в соответствии с установленной политикой.





