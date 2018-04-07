Вторая пятница "марша возвращения". ЦАХАЛ пресек попытки поджогов и нападений

Пятница, 6 апреля, стала второй пятницей "марша возвращения", организованного террористической группировкой ХАМАС. С наступлением темноты активные действия участников "марша" на границе сектора Газы завершились.

По оценкам ЦАХАЛа, в сегодняшнем "марше" приняли участие около 20 тысяч жителей сектора Газы.

Накануне около границы жителями Газы были собраны тысячи автомобильных покрышек, которые сегодня были подожжены участниками акции. Под прикрытием дымовой завесы активистами были предприняты несколько попыток повредить и поджечь забор безопасности. Также военнослужащими ЦАХАЛа были пресечены несколько попыток нападения, в ходе которых арабы швыряли в сторону военнослужащих бутылки с зажигательной смесью и петарды.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями. ЦАХАЛ подчеркнул, что не позволит участникам беспорядков нанести ущерб инфраструктуре безопасности Израиля, в частности, разделительному забору, защищающему израильтян от террористов.

Вечером, около 20:30, "Палестинский информационный центр" сообщил, со ссылкой на минздрав сектора Газы, что число "шахидов", погибших в ходе второй пятницы "марша возвращения", достигло восьми.

Семеро активистов акции протеста были убиты в результате действий израильских военнослужащих в пятницу, 6 апреля. Утром этого же дня в больнице умер еще один участник беспорядков, получивший ранения неделю назад.

Также сообщается о 1356 раненых в ходе второй пятницы "марша". Как всегда, минздрав Газы, контролируемый ХАМАСом, причисляет к раненым и тех, кто пострадал от слезоточивого газа, используемого силами ЦАХАЛа для разгона демонстраций.

По данным минздрава Газы, с 30 марта в результате действий израильских военных были убиты 30 участников беспорядков. По разным оценкам, от 1500 до 3000 человек были ранены или получили отравления слезоточивым газом.

Накануне ХАМАС заявил, что все семьи "мучеников" получат по 3000 долларов, семьи тяжелораненых – по 500 долларов за каждого раненого, семьи получивших ранения средней тяжести – по 200 долларов.

По данным властей Израиля, не менее 13 убитых жителей Газы были боевиками террористических группировок. Отчасти это подтверждается организациями ХАМАС, "Исламский джихад", ДФОП и другими. Среди раненых или пострадавших от слезоточивого газа есть женщины и дети.

5 апреля постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон обратился к членам Совета безопасности с требованием обязать палестинское руководство положить конец беспорядкам в секторе Газы.

Министр обороны Авигдор Либерман провел 5 апреля оперативное совещание с начальником генерального штаба генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом. В ходе совещания была проведена оценка ситуации на границе с сектором Газы. Глава оборонного ведомства заслушал рапорт о состоянии боеготовности ЦАХАЛа в канун праздника и в преддверии беспорядков, ожидаемых в пятницу в секторе. Либерман дал указание продолжать решительно действовать для предотвращения нарушения израильского суверенитета и нанесения ущерба израильским гражданам, в соответствии с установленной политикой.





