Источники: власти ЮАР отзывают посла из Израиля, чтобы завоевать симпатии мусульман

Министр международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской республики (ЮАР) Линдиве Сисулу заявила в пятницу, 5 апреля, что Претория навсегда отзывает своего посла из Израиля в знак протеста против политики израильского правительства.

Сисулу также подчеркнула, что это станет первым шагом на пути сокращения связей между двумя странами, отметив, что Израилю следует также вернуть домой своего посла в Претории, Лиора Кейнана.

Напомним, что в мае прошлого года, после очередных беспорядков на границе сектора Газы, ЮАР отозвала своего посла, Сису Нгомбане. Он вернулся к исполнению своих обязанностей лишь спустя три месяца.

По данным Ynet, дипломатические источники в Израиле сообщили, что антиизраильские заявления министра международных отношений и сотрудничества адресованы, главным образом, мусульманам ЮАР. Предполагается, что антиизраильская риторика представителя правящей партии заставит их проголосовать за Африканский национальный конгресс (АНК).

Парламентские выборы состоятся в ЮАР в мае, по предварительным данным, АНК обеспечено более 60 процентов голосов при том, что треть избирателей вообще не придет на избирательные участки.

Правительство ЮАР враждебно относится к Израилю, открыто демонстрируя свою поддержку ХАМАСу. Некоторые из министров южно-африканского правительства даже участвовали в голодовке в знак солидарности с палестинскими заключенными в израильских тюрьмах.

Однако между Израилем и ЮАР существуют дипломатические отношения. ЮАР является домом для многочисленной еврейской общины, насчитывающей около 65 тысяч человек.