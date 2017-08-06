Министр связи: телеканал "Аль-Джазира" будет изгнан из Израиля

Министр связи Аюб Кара провел специальную пресс-конференцию, на которой рассказал о шагах, предпринимаемых израильским правительством для того, чтобы прекратить вещание телеканала "Аль-Джазира" и закрыть офисы телекомпании в Израиле.

Отметим, что ранее глава правительства Биньямин Нетаниягу обвинял катарский телеканал в поддержке террора и обещал, что израильское правительство предпримет меры против "Аль-Джазиры".

Министр связи Аюб Кара объявил, что он обратился в правительственное пресс-бюро с просьбой лишить аккредитации журналистов "Аль-Джазиры" и аннулировать их журналистские удостоверения.

Кроме того, правительство обратилось к компаниям Yes и Hot с требованием прекратить вещание "Аль-Джазиры", убрав телеканал из своих пакетов.

Кроме того, Аюб Кара обратился к министру внутренней безопасности с требованием закрыть офисы "Аль-Джазиры" в Иерусалиме и других городах.

Аюб Кара отметил, что многие суннитские страны ближневосточного региона объявили войну "Аль-Джазире", обвинив телеканал в поддержке терроризма и распространении религиозного экстремизма. "Когда арабские страны видят, что мы не боремся с "Аль-Джазирой", они делают вывод, что мы солидарны с Ираном, "Хизбаллой, ХАМАС, - заявил Аюб Кара на пресс-конференции. - Я единственный в правительстве для кого арабский язык является родным. Меня невозможно запутать, делая разные выпуски новостей на английском и на арабском. И я умею отличить подстрекательство от свободы слова", - заверил министр.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу в своем Facebook написал: "Я приветствую шаги, предпринимаемые по следам моих распоряжений министром связи Аюбом Карой, для прекращения деятельности и подстрекательства "Аль-Джазиры" в Израиле. "





