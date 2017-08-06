6 августа 2017 г.
последняя новость: 13:42
Малахову нашли замену
О чем мечтала Ирина Мирошниченко
Лучшее лакомство от инсульта
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:42 Маджад Асала обвиняется в убийстве в деревне Арраба на севере
13:40 Решением суда террорист, ранивший четырех израильтян, лишен гражданства
13:19 Элазар Штерн: "После подачи обвинительного заключения Нетаниягу придется уйти в отставку"
13:17 Полиция обнаружила оружие в автомобиле, остановленном возле Умм эль-Фахма
13:04 Председатель Совета Иудеи и Самарии Ави Роэ уходит с поста
12:13 Небольшое судно разбилось о скалы у побережья Ашкелона
11:52 Бецалель Смотрич: "Осуществляется точечная ликвидация премьер-министра"
11:49 Сиделка из Румынии обвиняется в издевательствах над пожилой женщиной
11:14 Рабочий погиб на строительной площадке в Од а-Шароне
10:58 Из-за поломки в районе Герцлии задерживаются поезда, идущие на север
В Израиле

Решением суда террорист, ранивший четырех израильтян, лишен гражданства

время публикации: 13:40 | последнее обновление: 13:42 блог версия для печати

В воскресенье, 6 августа, окружной суд в Хайфе удовлетворил ходатайство министра внутренних дел Арье Дери о лишении израильского гражданства Алаа Зиюда, проживавшего в Умм эль-Фахме и осужденного на 25 лет лишения свободы за совершение теракта, в результате которого были ранены четыре человека.

Приговор Зиюду был вынесен в июне прошлого года.

11 октября 2015 года на шоссе №65, неподалеку от кибуца Ган Шмуэль, Алаа Зиюд, находившийся за рулем автомобиля, сбил двух человек, а затем вышел из машины и напал с ножом на израильских солдат. В результате теракта одна военнослужащая получила тяжелые ранения, а еще три человека получили легкие ранения и ранения средней степени тяжести.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2017 г.
Илатов подал новый законопроект о лишении гражданства террористов и их семей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 февраля 2017 г.
Глава МВД намерен лишить израильского гражданства "хайфского стрелка"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 ноября 2016 г.
Глава МВД угрожает поджигателям лишением израильского гражданства
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 июня 2016 г.
Террорист, ранивший израильтян на шоссе №65, приговорен к 25 годам заключения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 октября 2015 г.
Теракт на шоссе №65: ранены четыре человека







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 6 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017