Решением суда террорист, ранивший четырех израильтян, лишен гражданства

В воскресенье, 6 августа, окружной суд в Хайфе удовлетворил ходатайство министра внутренних дел Арье Дери о лишении израильского гражданства Алаа Зиюда, проживавшего в Умм эль-Фахме и осужденного на 25 лет лишения свободы за совершение теракта, в результате которого были ранены четыре человека.

Приговор Зиюду был вынесен в июне прошлого года.

11 октября 2015 года на шоссе №65, неподалеку от кибуца Ган Шмуэль, Алаа Зиюд, находившийся за рулем автомобиля, сбил двух человек, а затем вышел из машины и напал с ножом на израильских солдат. В результате теракта одна военнослужащая получила тяжелые ранения, а еще три человека получили легкие ранения и ранения средней степени тяжести.