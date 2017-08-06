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В Израиле

Телеканал "Аль-Джазира" намерен через суд добиться права работать в Израиле

время публикации: 20:19 | последнее обновление: 20:19 блог версия для печати фото
Министр связи Аюб Кара

По информации сайта NRG, в израильском представительстве телеканала "Аль-Джазира" были удивлены тем, что правительство Израиля намерено вытеснить телеканал из своего эфира, а также лишить журналистов аккредитации.

Со ссылкой на высокопоставленного сотрудника израильской редакции телеканала сайт NRG пишет, что "Аль-Джазира" будет пробовать отстоять свое право работать в еврейском государстве с помощью судов.

"Аль-Джазира" расстроена действиями государства, которое называет себя единственным демократическим государством на Ближнем Востоке", - заявил сотрудник редакции, который не пожелал, чтобы его имя было опубликовано в израильских СМИ. Вместе с тем он заявил, что руководство сети будет использовать правовые рычаги, чтобы урегулировать эту проблему.

В воскресенье, 6 августа, министр связи Аюб Кара провел специальную пресс-конференцию, на которой рассказал о шагах, предпринимаемых израильским правительством для того, чтобы прекратить вещание телеканала "Аль-Джазира" и закрыть офисы телекомпании в Израиле.

Министр связи Аюб Кара объявил, что он обратился в правительственное пресс-бюро с просьбой лишить аккредитации журналистов "Аль-Джазиры" и аннулировать их журналистские удостоверения.

Кроме того, правительство обратилось к компаниям Yes и Hot с требованием прекратить вещание "Аль-Джазиры", убрав телеканал из своих пакетов.

Кроме того, Аюб Кара обратился к министру внутренней безопасности с требованием закрыть офисы "Аль-Джазиры" в Иерусалиме и других городах.

Аюб Кара отметил, что многие суннитские страны ближневосточного региона объявили войну "Аль-Джазире", обвинив телеканал в поддержке терроризма и распространении религиозного экстремизма. "Когда арабские страны видят, что мы не боремся с "Аль-Джазирой", они делают вывод, что мы солидарны с Ираном, "Хизбаллой, ХАМАС, - заявил Аюб Кара на пресс-конференции. - Я единственный в правительстве для кого арабский язык является родным. Меня невозможно запутать, делая разные выпуски новостей на английском и на арабском. И я умею отличить подстрекательство от свободы слова", - заверил министр.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 августа 2017 г.
Министр связи: телеканал "Аль-Джазира" будет изгнан из Израиля







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