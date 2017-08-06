Израиль предоставил убежище иранской журналистке

В воскресенье, 6 августа, министр внутренних дел Арье Дери одобрил прошение иранской журналистки Неды Амин о предоставлении убежища в Израиле. Журналистка сможет въехать в Израиль по туристической визе.

Три года назад Неда сбежала из Ирана, где ей грозит смертная казнь, и находилась в Турции. Однако Турция объявила, что в ближайшие дни она намерена выслать Амин на родину.

Тогда Объединение журналистов Израиля обратилось в главе МВД с прошением о предоставлении убежища для Неды. В прошении отмечалось, что журналистка подвергается преследованиям за свою профессиональную деятельность. Амин написала несколько материалов для сайта Times of Israel на фарси.

"Речь идет о журналистке, жизни которой угрожает реальная опасность лишь за то, что она пишет для израильского новостного сайта. По этим гуманитарным причинам ей было позволено въехать в Израиль", - сказано в заявлении МВД.