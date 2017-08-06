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В Израиле

Эльор Азария просит отложить для него начало отбытия тюремного заключения

время публикации: 14:32 | последнее обновление: 14:32 блог версия для печати фото
Эльор Азария

Эльор Азария, признанный виновным в непредумышленном убийстве террориста и приговоренный к полутора годам тюрьмы, попросил отсрочки начала отбытия тюремного заключения. В воскресенье, 6 августа, стало известно о том, что он направил соответствующее обращение в военный апелляционный суд.

Азария просит отсрочки до принятия решения по его просьбе, направленной 3 августа начальнику генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Гади Айзенкоту. Азария попросил Айзенкота о смягчении наказания и замене тюремного заключения общественными работами.

Азария должен начать отбывать наказание в среду, 9 августа. Ожидается, что военная прокуратура выступит против отсрочки. Обсуждение, посвященное просьбе Азарии о смягчении наказания, должно состояться не ранее, чем через месяц.

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