Эльор Азария просит отложить для него начало отбытия тюремного заключения

Эльор Азария, признанный виновным в непредумышленном убийстве террориста и приговоренный к полутора годам тюрьмы, попросил отсрочки начала отбытия тюремного заключения. В воскресенье, 6 августа, стало известно о том, что он направил соответствующее обращение в военный апелляционный суд.

Азария просит отсрочки до принятия решения по его просьбе, направленной 3 августа начальнику генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Гади Айзенкоту. Азария попросил Айзенкота о смягчении наказания и замене тюремного заключения общественными работами.

Азария должен начать отбывать наказание в среду, 9 августа. Ожидается, что военная прокуратура выступит против отсрочки. Обсуждение, посвященное просьбе Азарии о смягчении наказания, должно состояться не ранее, чем через месяц.