Беннет: "Нетаниягу обладает правом на презумпцию невиновности"

В воскресенье, 6 августа, министр просвещения и глава партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет высказался в поддержку премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Израиль нуждается в стабильности, и мы поддерживаем правительство национального лагеря ми убеждены в необходимости продолжения его работы, - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой главы "Байт Иегуди". – Премьер-министр имеет право на презумпцию невиновности, и я очень надеюсь, что следствие завершится без подачи обвинительного заключения. Я целиком и полностью доверяю правоохранительным органам страны, а также юридическому советнику правительства, и верю в их способность не поддаваться политическому давлению и излишним демонстрациям".

Беннет добавил: "Правое национальное правительство необходимо для укрепления безопасности страны, и мы продолжим идти этим путем до выборов, которые, как мы надеемся, состоятся в срок".