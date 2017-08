Дети, говорящие на иврите и русском. Доктор Наталья Меир о билингвах и их проблемах

Доктор Наталья Меир окончила Московский государственный педагогический университет (факультет иностранных языков). Приехав в Израиль, она защитила диссертацию в Бар-Иланском университете на факультете английской литературы и лингвистики. Наталья – мама двух пар близнецов (мальчиков 13 лет и девочек 5 лет).

К тому времени, как Наталья попала в Бар-Илан, первым близнецам было по 3 года, и проблемы детского билингвизма были крайне актуальны для нее. Во время второй степени Наталья написала дипломную работу под названием "Дискурсивные маркеры в нарративах двуязычных детей", а позже защитила диссертацию "Речевые профили русско-иврито-говорящих детей: влияние двуязычия и общего недоразвития речи (ОНР)" (Linguistic Profiles of Bilingual Russian-Hebrew Speaking Children: Effects of Bilingualism and Specific Language Impairment (SLI)) по теме связи двуязычия и общего недоразвития речи у израильских детей в возрасте пяти-шести лет.

В беседе с корреспондентом NEWSru.co.il доктор Меир рассказала о об исследовании, которое проводилось в лаборатории профессора Шарон Армон-Лотем (научного руководителя Натальи), и развенчала несколько мифов, связанных с развитием речи у израильских детей-билингв.

Беседовала Алла Гаврилова.

Давайте начнем с того, как сегодня определяют билингвизм или двуязычие.

Определений много. Зачастую билингвами называют тех, кто в совершенстве владеет двумя языками, однако это слишком узкое определение и такие люди вообще встречаются довольно редко. Как правило, один из языков является доминирующим или, по меньшей мере, доминирующим в определенном контексте. Например, в контексте профессиональной деятельности или учебы – если у взрослых. У детей же, если речь идет, например, о Хануке, то, вероятнее всего, "суфганию" они не будут называть пончиком. И, точно так же, не будут знать, как на иврите сковорода. Мне как-то позвонила моя ивритоязычная свекровь и спросила, что такое "изюм", который просят мои дети. Потому что мои двуязычные дети такие слова, как правило, привыкли говорить по-русски.

Даже если ребенок сбалансированный билингв и у него сильны оба языка, в зависимости от контекста один из них будет перевешивать.

Напомню, мы сейчас говорим о детском билингвизме. Есть синхронный билингвизм – когда ребенок с рождения слышит два языка. Обычно это происходит в смешанных семьях. А есть последовательный билингвизм, который в Израиле встречается чаще – когда сначала дома ребенок слышит русский язык, а потом его отправляют в ивритоязычный садик.

Почему в своем исследовании вы сосредоточились именно на детях в возрасте 5-6 лет?

Потому что самый поздний возраст, в котором в Израиле у детей появляется второй язык – это 5 лет, когда дети идут в подготовительную группу детского сада. 5-6 лет – очень важный период, детям предстоит идти в школу, а в Израиле, в отличие от таких стран, как Канада или США, нет двуязычных школ.

Расскажите, что именно вы хотели проверить в своем исследовании.

Дело в том, что процент двуязычных детей в спецклассах и специальных детских садах, так называемых "ган сфати", очень высок. Непропорционально высок по отношению к числу двуязычных детей. То же самое происходит и в Европе. Поэтому мы хотели проверить, действительно ли есть связь между двуязычием и общим недоразвитием речи.

Общее недоразвитие речи – это синдром, который встречается у 5-7% детей. Важно знать, что это дефицит развития речи у детей с нормальным слухом и интеллектом. То есть, мы не говорим о детях, у которых есть проблемы со слухом и другими аспектами развития.

Наше исследование, как и исследования, проведенные в других странах, показало, что двуязычие ни в коем случае не является дополнительным фактором риска появления общего недоразвития речи. То есть, двуязычие и общее недоразвитие речи никак не связаны. А высокий процент двуязычных детей с этим диагнозом, к сожалению, вызван неправильной диагностикой. Скрининговые тесты разработаны для одноязычных детей, существующие нормы – это нормы для одноязычных детей.

Мы хотели показать, что нам нужны отдельные речевые нормы для двуязычных детей. Ведь если посмотреть на словарный запас двуязычного ребенка на каждом языке в отдельности, он будет знать меньше слов, чем одноязычный ребенок с таким же развитием по той причине, которую я уже упоминала – слово "суфгания" он будет знать только на иврите, а "сковорода" – только по-русски. Но если объединить слова, которые ребенок знает на обоих языках, то понятийный словарный запас такого ребенка будет либо такой же, как у одноязычного ребенка, либо даже больше.

Насколько я понимаю, в своей работе вы проанализировали ошибки, которые делают двуязычные дети с нормальным развитием речи. Расскажите об этом подробнее.

Да. Это небольшая цена, которую мы платим за двуязычие. Дело в том, что у двуязычных детей влияние языков двустороннее, и иногда это бывает плюсом, а иногда минусом. В некоторых случаях такие дети овладевают языковыми конструкциями лучше моноязычных детей. Речь идет о тех случаях, когда эти конструкции одинаковы в обоих языках. Например, в иврите и русском одинаково построены глагольные окончания. "Сплю / спит / спала / спал". Поэтому двуязычные дети быстро понимают, что на обоих языках нужно показать род, число и время. Это плюс.

Проблема начинается тогда, когда конструкции и грамматические категории не похожи. Русскоязычные билингвы часто опускают в иврите определенный артикль, которого нет в русском языке.

И наоборот – наши двуязычные дети, как правило, неправильно используют падежи, поскольку в иврите нет падежных окончаний. "Пиль" (слон) всегда так и будет "пиль". Поэтому по-русски такой ребенок чаще всего скажет "я вижу слон". Конечно, мы говорим о среднестатистических детях.

Еще одна большая проблема – совершенный и несовершенный вид. Ела – съела. Поскольку на иврите этого нет, то наши дети чаще всего будут в этом ошибаться.

Я часто слышу противоположные мнение о том, когда ребенка стоит обучать второму языку. Одни говорят, что в идеале ребенок должен слышать оба языка с рождения, другие – что нужно как можно дольше продержать ребенка в "русской" языковой среде, потому что иврит он и так выучит.

Баланса трудно достигнуть в обоих случаях, и специалисты до сих пор не пришли к согласию по этой теме. Действительно одни говорят, что ребенку лучше слышать оба языка с рождения, а другие – что второй язык стоит добавлять в три года, когда первый язык уже укоренился и наверняка сохранится. Но мы прекрасно знаем, что помимо теорий существуют обстоятельства и личные способности и предпочтения каждого ребенка.

Язык сохраняется в пассиве?

Да. Например, в Канаде провели исследование с детьми, которых канадцы усыновили в Китае и которые говорят на французском языке с очень раннего возраста. При этом при сканировании мозга оказалось, что мозг этих детей реагирует на китайский язык.

Правда, что двуязычному ребенку легче изучать другие языки?

Конечно, и исследования это подтверждают. Когда у ребенка в активе уже несколько языков, ему гораздо легче понять, как вообще устроены языки. Ребенок ведь не повторяет то, что слышит, а создает новые предложения на основе лексических единиц и своей грамматики. И ребенку проще изучать новый язык, когда он уже понимает механизмы работы других языков.

У двуязычия есть и другие плюсы, оно положительно влияет на когнитивные функции ребенка. Например, на область ингибиции, то есть умения подавлять внешние стимулы и сосредоточиться на чем-то одном. Потому что детям приходится, неосознанно, конечно, все время подавлять один из языков. Это постоянная вербальная тренировка, которая помогает лучше выполнять невербальные задания.

Но главное, мы должны помнить, что двуязычные дети проходят те же стадии, в том числе временные, речевого развития, что я одноязычные дети. Поэтому если двуязычный ребенок долго не начинает говорить, не стоит списывать это на два языка, и следует обратиться к специалисту.

Что такое "долго"?

Около года у ребенка должны появиться первые слова, которые необязательно будут полноценными. Так называемые "детские слова". "Соса", "биби", "ав-ав" и так далее. До двух лет у ребенка должны появиться какие-то словосочетания и простые предложения из двух слов ("дай сосу"). В возрасте 3-4 лет ребенок использует простые предложения, постепенно переходит на более сложные. В 5 лет может участвовать в беседе, рассказывать короткие истории и сказки.

В нашем исследовании мы применяли тест на повторение предложения. Ребенка просят повторить предложения разной сложности. Например, "Я вижу девочку, которую расчесала мама". Этот тест очень четко выявляет детей с недоразвитием речи. Дело в том, что когда ребенок повторяет предложение, он использует свою внутреннюю грамматику. Двуязычный ребенок может повторить это предложение, перепутав падежи и коверкая слова. Но ребенок с общим недоразвитием речи всегда сделает из сложного предложения простое. "Девочку расчесала мама". Такие дети даже не пробуют сохранить сложное предложение.

Еще один важный тест – повторение квази-слов, несуществующих слов. Это проверка вербальной (фонологической) памяти, поскольку именно этот механизм связан с изучением новых слов.

Кроме того, дети в возрасте 5-6 лет полностью владеют почти всеми звуками. Если же у ребенка общее недоразвитие речи, ему сложно, например, произносить слова с двумя согласными. Вместо "птичка" – "тичка". Если в три года это еще нормально, то в 6 указывает на явную проблему.

Раньше, заметив у двуязычного ребенка проблемы с речью, многие даже профессиональные логопеды советовали убрать один из языков. Но я повторю, что особенные дети медленно усваивают как два языка, так и один. И ни в коем случае не стоит отказываться от одного из языков, поскольку это совершенно ничего не даст. Я знаю много семей, которых в таких случаях просили отказаться от родного языка, и не все эти семьи могли перейти с ребенком на иврит, и это огромная травма как для ребенка, так и для родителей.

А как воспринимают два языка дети с аутизмом, например?

Есть исследования, которые проверяли в связи с двуязычием детей с аутизмом и детей с синдромом Дауна. И ученые пришли к выводу, что и у таких детей двуязычие не влияет отрицательно на речевое развитие.

Я ловлю себя на том, что занимаюсь практически миссионерством, постоянно читая лекции и проводя семинары о том, что нам нужны специальные нормы для двуязычных детей.

Это проблема не только Израиля. Мой научный руководитель профессор Шарон Армон-Лотем руководила большим европейским проектом, целью которого было выяснение влияния билингвизма на речевые навыки детей. Миграция внутри ЕС постоянно растет, и вместе с ней в европейских странах растет число двуязычных (а также трехъязычных и более) детей. Это масштабное исследование пришло к тем же выводам – высокий процент билингв в спецшколах и детских садах связан исключительно с устаревшей диагностикой.

К сожалению, в массе своей двуязычные израильские дети (конечно, бывают исключения, но я говорю про большинство) практически не имеют возможности оставаться сбалансированными билингвами в связи с отсутствием языковой среды. Если англоязычным детям гораздо проще, потому что в школах обычно есть даже классы английского для носителей языка, то нигде нет преподавания одновременно на иврите и на русском или на иврите и на амхарском. Немногие родители имеют достаточно времени, сил и терпения, чтобы дома давать детям все, что не дает им школа. И не все дети обладают достаточной способностью к языкам (то, что дети как губка и впитывают все, – тоже миф, и у каждого ребенка свои способности к изучению языков), чтобы полноценно владеть языком вне языковой среды. Но пока у нас, как в США, где с целью сохранения второго языка есть школы с преподаванием на английском и на испанском, нет четкого осознания важности сохранения языка семьи, большинство наших детей не будут владеть русским языком так, как владеют ивритом.