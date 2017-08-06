Израильские политики о будущем Нетаниягу. Комментарии

В течение воскресенья, 6 августа, редакция NEWSru.co.il обратилась ко многим политикам с просьбой высказать мнение по поводу ситуации, сложившейся на фоне публикаций о расследованиях против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Свое мнение высказывали как представители "Ликуда" и других коалиционных партий, так и представители оппозиции в Кнессете. Одни политики согласились ответить на вопросы нашей редакции, другие направили нам тексты официальных комментариев. Некоторые партии объявили, что на данном этапе не комментируют эту тему.

Комментарии представителей "Ликуда"

Министр по делам транспорта и разведки Исраэль Кац заявил: "Следует позволить премьер-министру Биньямину Нетаниягу осуществлять свою работу на основании мандата, полученного им от граждан. В государстве закона и при демократическом общественном строе, от должности премьер-министра не отстраняют на основании громких заголовков в СМИ, а также после демонстраций протеста или отрывочной информации о ходе расследования. Я выражаю доверие главе правительства и желаю ему, чтобы нависшие над ним "грозовые тучи" развеялись как можно скорее. Я уверен, что правоохранительная система выполнит свою работу на профессиональном уровне и с должной ответственностью. Это позволит государству Израиль и далее функционировать должным образом и справляться со стоящими перед ней сложными задачами".

Депутат Кнессета Иегуда Глик заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что в настоящий момент не стоит вопрос об уходе Биньямина Нетаниягу с поста премьер-министра. "Если глава правительства может продолжать работу, он должен это делать, нет никаких формальных и неформальных причин для того, чтобы премьер-министр сейчас покидал свой пост", – сказал депутат Глик. По его словам, ситуация изменится в случае подачи обвинения: "Мне ясно одно, если премьер-министру будет предъявлено обвинение во взяточничестве, он должен уйти в отставку. В случае остальных обвинений, таких как обман общественного доверия, например, необходимо будет внимательно изучать текст обвинительного заключения и решать в соответствии с тяжестью обвинений. Но мы пока еще далеки от этого момента". Депутат отказался отвечать на вопрос о том, пользуется ли глава правительства поддержкой в своей партии: "Перед наступлением шаббата я отправил ему сообщение, в котором пожелал сил и стойкости. Я поддерживаю его и не хочу говорить от имени остальных".

Из окружения депутата Амира Оханы ("Ликуд") передали: "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как и любой гражданин страны, обладает правом на презумпцию невиновности. Премьер-министр невиновен до тех пор, пока не доказано обратное. Вопросы виновности и невиновности должны решаться в ходе справедливого разбирательства в суде, а не в Facebook, Twitter и не в СМИ. Несмотря на то, что есть желающие уже сейчас приступить к установке виселицы для премьер-министра, я бы советовал им не торопиться".

Источник в "Ликуде", приближенный к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il подверг резкой критике депутатов и министров, воздерживающихся от выступлений в СМИ в поддержку премьер-министра. "Они трусят, но мало этого они трусят совершенно напрасно, – сказал наш собеседник. – Они опасаются, что если в итоге Нетаниягу будут предъявлены обвинения, то их высказывания в его поддержку запятнают их. Глупость. Каким образом может запятнать человека тот факт, что он напомнил о существовании презумпции невиновности? Сегодня левые митингуют под лозунгами: "Нетаниягу виновен до тех пор, пока не доказано обратное. И те из ликудников, кто не выступают в СМИ, кто не оказывают поддержки главе правительства, дают легитимацию такому возмутительному подходу"". По словам источника, Биньямин Нетаниягу не планирует объявление досрочных выборов: "В любом случае, следствие продлится еще не одну неделю, а возможно и не один месяц. Потом прокуратуре и юридическому советнику правительства потребуется не один месяц, чтобы изучить весь материал. Затем адвокаты должны получить возможность ознакомиться с каждым документом для слушания. Все это займет много месяцев. Поэтому сейчас рано говорить о досрочных выборах".

Комментарии других представителей правящей коалиции

Министр просвещения и глава партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет высказался в поддержку премьер-министра Биньямина Нетаниягу. "Израиль нуждается в стабильности, и мы поддерживаем правительство национального лагеря ми убеждены в необходимости продолжения его работы, – говорится в заявлении, распространенном пресс-службой главы "Байт Иегуди". – Премьер-министр имеет право на презумпцию невиновности, и я очень надеюсь, что следствие завершится без подачи обвинительного заключения. Я целиком и полностью доверяю правоохранительным органам страны, а также юридическому советнику правительства, и верю в их способность не поддаваться политическому давлению и излишним демонстрациям". Беннет добавил: "Правое национальное правительство необходимо для укрепления безопасности страны, и мы продолжим идти этим путем до выборов, которые, как мы надеемся, состоятся в срок".

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич ("Байт Иегуди") заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il: "Премьер-министр не только может, но и должен продолжать исполнять свои обязанности, несмотря на расследования. Мы живем в государстве закона. В 18-м параграфе Основного закона о правительстве четко оговаривается, что премьер-министр должен покинуть свой пост лишь в том случае, если суд вынесет ему обвинительный приговор. Уход сейчас премьер-министра со сцены будет точечной ликвидацией политика. Всем станет ясно, что так можно избавиться от главы правительства: несколько публикаций в СМИ, несколько свидетельств в полиции, и все готово". Депутат Смотрич добавил, что и в случае подачи обвинительного заключения Нетаниягу не должен подавать в отставку: "Если бы речь шла о тяжких преступлениях, таких как убийство или изнасилование, было бы очевидно, что премьер должен сложить с себя полномочия, но то, что мы видим сегодня – это совершенно иная ситуация. Глава правительства может и должен оставаться на своем посту". Бецалель Смотрич добавил, что аналогичной позиции он придерживался и когда речь шла об Эхуде Ольмерте. "Я считал и говорил, что предварительные свидетельства Телански – это возмутительный, ничем не оправданный шаг, который и привел к ликвидации Ольмерта как политической фигуры. При этом, обратите внимание, что первый приговор Ольмерта был оправдательным, а премьер-министром он уже не был. Это нормально? Так может быть в демократическом обществе?" Депутат Смотрич отметил, что его позиция не продиктована политическими мотивами. "Я не сторонник Нетаниягу, меня совсем не радует, что он находится во главе правительства, и я бы очень хотел заменить его на кого-нибудь другого. Но это не связано с тем, что мы являемся свидетелями попытки ликвидации политика без очевидных доказательств его вины".

В руководстве партий "Наш дом Израиль" и "Кулану" редакции NEWSru.co.il заявили, что пока комментариев по этой теме дано не будет.

Комментарии представителей оппозиции

Глава партии МЕРЕЦ Заава Гальон заявила в ответ на обращение редакции NEWSru.co.il: "Я призываю премьер-министра Нетаниягу, подозреваемого во взяточничестве и обмане общественного доверия, сложить с себя полномочия до завершения разбирательств по его делам. Нетаниягу должен выполнить то, что он справедливо требовал от бывшего главы правительства Эхуда Ольмерта, когда говорил, что премьер-министр, погрязший в расследованиях, не может быть лидером страны, так как существует опасность, что он примет решения, исходя из личных интересов, затронутых коррупцией, а не из интересов страны". Депутат Кнессета Гальон добавила: "Депутаты, которые продолжают оказывать поддержку премьер-министру и берут на себя роль его бронежилета, утверждая, что речь идет об охоте с целью смены власти в стране, несут ответственность за разложение демократических норм государства".

Депутат Кнессета Йоси Йона ("Сионистский лагерь") заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il: "Требования общественной гигиены обязывают премьер-министра Биньямина Нетаниягу уйти в отставку. Речь идет о слишком большом числе дел, подозрений, а также приближенных премьер-министра, в отношении которых имеются подозрения в совершении тяжких правонарушений. Премьер-министр не обязан уходить в отставку с формальной точки зрения, но он должен следовать тому, что сам требовал в 2008 году от Эхуда Ольмерта... Сейчас речь идет не о каких-то слухах или первичных подозрениях. Расследования продвигаются, приближенные Нетаниягу становятся государственными свидетелями. В этой ситуации мне кажется, что глава правительства поступит умнее, если скажет, что передает факел следующему".

Депутат Кнессета Мики Розенталь ("Сионистский лагерь") написал в минувшие выходные в своем аккаунте в социальной сети Facebook: "Премьер-министр должен объявить, что временно он неспособен выполнять обязанности главы правительства. Нет в мире человека, который был бы способен нормально функционировать под таким грузом расследований. Глава правительства, подозреваемый в коррупции и обмане общественного доверия, легко может стать объектом шантажа. Правонарушения, о которых идет речь, касаются не только общественной эстетики и соответствия нормам закона, но порождают вопросы и по поводу того, в какой степени премьер-министр верен интересам государства. Все это обязывает Нетаниягу по меньшей мере временно сложить с себя обязанности главы правительства".

Депутат Кнессета Элазар Штерн ("Еш Атид") сказал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что Биньямин Нетаниягу может оставаться на своем посту до того дня, когда ему будут предъявлены обвинения. "Я знаю, что по закону он не должен уходить в отставку до окончания суда, но на практике он не сможет продолжать управлять страной, в то время, как все его мысли будут заняты обвинительным заключением, – сказал Штерн. – Обратите внимание и на то, что его ситуация будет тяжелее той, в которой находился Эхуд Ольмерт, когда принял решение об отставке. Он покинул свой пост, когда обвинений еще не было, когда была лишь рекомендация полиции. Если Ольмерт ушел тогда, то очевидно, что Нетаниягу придется уйти в случае обвинительного заключения. Кстати, в случае Ольмерта речь шла о преступлениях, совершенных до того, как он стал премьер-министром. В случае Нетаниягу мы говорим о действиях, совершавшихся в канцелярии премьер-министра". Депутат Кнессета Штерн добавил: "Расследования правонарушений, которые совершались в резиденции премьер-министра, также имеют к нему самое непосредственное отношение, но об этом мы уже не говорим. А вот когда речь заходит о коррупции и обмане общественного доверия самим премьер-министром, очевидно, что он не сможет оставаться на своем посту". Он добавил: "Сложившаяся ситуация с одной стороны грустна, а с другой стороны, является доказательством душевного здоровья нашей правоохранительной системы". Отвечая на вопрос о политической ситуации, сложившейся в связи с расследованиями, депутат Штерн сказал: "Сейчас идет период ожидания. Надеюсь, что он будет по возможности коротким, и расследование завершится в кратчайшие сроки. Затягивание следствия не на пользу никому".





