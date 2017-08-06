В багажнике автомобиля жителя Исауии пограничники обнаружили нелегалов

На контрольно-пропускном пункте А-Заим, в районе Иерусалима, пограничники в багажнике автомобиля жителя Исауии обнаружили двух нелегалов, которых водитель намеревался провезти на территорию Израиля.

Пресс-служба МАГАВ округа Иудеи и Самарии отмечает, что пограничники действовали в соответствии с полученной ранее информацией о том, что житель Иерусалима может попытаться провезти нелегалов.

Согласно опубликованной информации, в багажнике находились жители Хеврона 30 и 20 лет. Они вместе с водителем задержаны для дальнейшего расследования.