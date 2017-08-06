В результате ДТП в Намибии погиб израильский фотограф Амос Галь

В воскресенье, 6 августа, стало известно, что в результате ДТП в Намибии погиб гражданин Израиля. Его супруга находилась вместе с ним в джипе, она получила травмы, но выжила.

Практически сразу после сообщения об аварии было разрешено к публикации имя погибшего - это 74-летний житель кибуца Ашдот Яаков Амос Галь.

Амос Галь - профессиональный фотограф. В этом году он стал лауреатом конкурса фотографов, который проводился Кибуцным движением.

В октябре ему должно было исполниться 75 лет. По словам близких, поездка в Намибию - была подарком к дню рождения.