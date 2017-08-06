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В Израиле

Заава Гальон призвала премьер-министра уйти в отставку

время публикации: 09:32 | последнее обновление: 09:42 блог версия для печати фото
Заава Гальон

Глава партии МЕРЕЦ Заава Гальон заявила в ответ на обращение редакции NEWSru.co.il: "Я призываю премьер-министра Нетаниягу, подозреваемого во взяточничестве и обмане общественного доверия, сложить с себя полномочия до завершения разбирательств по его делам. Нетаниягу должен выполнить то, что он справедливо требовал от бывшего главы правительства Эхуда Ольмерта, когда говорил, что премьер-министр, погрязший в расследованиях, не может быть лидером страны, так как существует опасность, что он примет решения, исходя из личных интересов, затронутых коррупцией, а не из интересов страны".

Депутат Кнессета Гальон добавила: "Депутаты, которые продолжают оказывать поддержку премьер-министру и берут на себя роль его бронежилета, утверждая, что речь идет об охоте с целью смены власти в стране, несут ответственность за разложение демократических норм государства".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 августа 2017 г.
Депутат Кнессета Иегуда Глик: "В случае обвинения во взяточничестве Нетаниягу должен будет подать в отставку"







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