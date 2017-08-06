Заава Гальон призвала премьер-министра уйти в отставку

Глава партии МЕРЕЦ Заава Гальон заявила в ответ на обращение редакции NEWSru.co.il: "Я призываю премьер-министра Нетаниягу, подозреваемого во взяточничестве и обмане общественного доверия, сложить с себя полномочия до завершения разбирательств по его делам. Нетаниягу должен выполнить то, что он справедливо требовал от бывшего главы правительства Эхуда Ольмерта, когда говорил, что премьер-министр, погрязший в расследованиях, не может быть лидером страны, так как существует опасность, что он примет решения, исходя из личных интересов, затронутых коррупцией, а не из интересов страны".

Депутат Кнессета Гальон добавила: "Депутаты, которые продолжают оказывать поддержку премьер-министру и берут на себя роль его бронежилета, утверждая, что речь идет об охоте с целью смены власти в стране, несут ответственность за разложение демократических норм государства".