Депутат Кнессета Иегуда Глик: "В случае обвинения во взяточничестве Нетаниягу должен будет подать в отставку"

В воскресенье, 6 августа, депутат Кнессета Иегуда Глик ("Ликуд") заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что в настоящий момент не стоит вопрос об уходе Биньямина Нетаниягу с поста премьер-министра.

"Если глава правительства может продолжать работу, он должен это делать, нет никаких формальных и неформальных причин для того, чтобы премьер-министр сейчас покидал свой пост", – сказал депутат Глик.

По его словам, ситуация изменится в случае подачи обвинения: "Мне ясно одно, если премьер-министру будет предъявлено обвинение во взяточничестве, он должен уйти в отставку. В случае остальных обвинений, таких как обман общественного доверия, например, необходимо будет внимательно изучать текст обвинительного заключения и решать в соответствии с тяжестью обвинений. Но мы пока еще далеки от этого момента".

Депутат отказался отвечать на вопрос о том, пользуется ли глава правительства поддержкой в своей партии: "Перед наступлением шаббата я отправил ему сообщение, в котором пожелал сил и стойкости. Я поддерживаю его и не хочу говорить от имени остальных".

Из окружения депутата Амира Оханы ("Ликуд") передали: "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как и любой гражданин страны, обладает правом на презумпцию невиновности. Премьер-министр невиновен до тех пор, пока не доказано обратное. Вопросы виновности и невиновности должны решаться в ходе справедливого разбирательства в суде, а не в Facebook, Twitter и не в СМИ. Несмотря на то, что есть желающие уже сейчас приступить к установке виселицы для премьер-министра, я бы советовал им не торопиться".