СМИ: Нетаниягу взвешивает возможность объявления досрочных выборов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность объявления досрочных выборов на фоне расследования подозрений по делам 1000 (о получении незаконных подарков) и 2000 (о контактах с владельцем "Едиот Ахронот" Нони Мозесом), сообщил сайт газеты "Маарив а-Шавуа" со ссылкой на неназванных министров в правительстве. Аналогичные сведения опубликовал Второй канал ИТВ.

Согласно опубликованной информации, не исключена также и возможность того, что Нетаниягу начнет переговоры с прокуратурой о сделке, в рамках которой глава правительства подаст в отставку в обмен на согласие обвинения смягчить возможное наказание.

В политической системе оба этих шага считаются маловероятными, однако возможность досрочных выборов вновь оказалась на повестке дня. Вечером 5 августа в интервью Второму каналу ИТВ министр юстиции Айелет Шакед заявила, что не видит смысла в досрочных выборах. "Правительство функционирует, министры успешно работают, и если расследования завершатся без подачи обвинительного заключения, то нынешнее правительство может просуществовать до 2019 года", – сказала министр юстиции. Она пояснила, что закон не требует от премьер-министра подавать в отставку в случае подачи против него обвинительного заключения. Комментируя политическую ситуацию на фоне расследований, Шакед сказала: "Если будет принято решение о подаче обвинительного заключения, то коалиционные фракции соберутся и обсудят дальнейшие шаги".

Большинство депутатов и министров от "Ликуда" не комментируют ситуацию, сложившуюся вокруг премьер-министра. Вечером 5 августа министр по делам культуры и спорта Мири Регев опубликовала запись в социальной сети Facebook: "Сегодня вечером я беседовала с премьер-министром и была рада услышать, что он спокоен, уверен в себе и продолжает утверждать, что ничего не будет, так как ничего не было". Регев добавила: "Депутаты от оппозиции и некоторые представители СМИ объединились в клику с целью общественного линчевания премьер-министра и членов его семьи".

Ранее глава правительственной коалиции Давид Битан заявил в интервью Второму каналу ИТВ: "Я верю премьер-министру, который говорит, что ничего не будет, так как ничего не было". Отвечая на вопрос о министрах и депутатах от "Ликуда", которые не готовы выступать в СМИ в поддержку главы правительства, Битан ответил: "Те, кто думают лишь о том, как избавиться от Нетаниягу, заплатят за это".

Напомним, что 4 августа государственной прокуратурой было подписано соглашение с бывшим главой аппарата канцелярии премьер-министра Ари Харо о предоставлении ему статуса государственного свидетеля. В соответствии с соглашением, Харо сообщит правоохранительным органам все, что ему известно по делам 1000, 2000 и 3000 (дело о субмаринах) и будет освобожден от отбытия тюремного заключения за финансовые правонарушения. В декабре 2015 года сообщалось, что Ари Харо подозревается в серии правонарушений, связанных с управлением компанией, которая находилась в его владении. Перед тем, как приступить к работе в канцелярии главы правительства Ари Харо обязался продать компанию и отойти от дел. Однако следственные органы пришли к выводу, что сделка о продаже компании была фиктивной, и Ари Харо, находясь на госдолжности, продолжил продвигать интересы компании, руководить ее работой и извлекать прибыль. По соглашению с генпрокуратурой, Харо будет приговорен к шести месяцам общественных работ и штрафу в размере 700 тысяч шекелей. Он также получит возможность побывать за границей до вынесения решения по его делу.

Второй канал ИТВ сообщил, что Харо, который был свидетелем переговоров между Биньямином Нетаниягу и главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном (Нони) Мозесом, сообщит следствию сведения о конкретных шагах, которые предполагалось сделать для ослабления газеты "Исраэль а-Йом" в обмен более положительное освещение деятельности главы правительства на страницах "Едиот Ахронот". По мнению некоторых комментаторов, это должно дать основания для предъявления Нетаниягу обвинений по делу 2000.

По сведениям СМИ, Шелдон Эдельсон во время одного из допросов сообщил, что обсуждал с Нетаниягу возможность отказа от издания пятничного приложения к "Исраэль а-Йом". Предположительно, это могло быть уступкой Мозесу.

Сам премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал публикации о расследованиях против него "фоновыми шумами". "Я не обращаю на них внимания и продолжаю работать на благо граждан страны", – заявил премьер-министр.

В минувшую пятницу газета "Макор ришон" опубликовала результаты опроса общественного мнения, проведенного на фоне переговоров с Ари Харо о предоставлении ему статуса государственного свидетеля. По результатам опроса, если бы выборы в Кнессет 21-го созыва проводились сегодня, то "Ликуд" набрал бы 30 мандатов (столько же, сколько есть у этой партии в настоящее время). На втором месте оказывается партия "Еш Атид" под руководством Яира Лапида, набирающая 20 мандатов. Блок "Сионистский лагерь" ("Авода" и "А-Тнуа") на третьем месте: 16 мандатов. Напомним, что вскоре после победы Ави Габая на праймериз в "Аводе" этот блок, по опросам, обходил "Еш Атид". Далее по числу мандатов следуют: Объединенный арабский список – 13, "Байт Иегуди" – 12, "Кулану" – 9, "Яадут а-Тора" – 6, "Наш дом Израиль" – 5, МЕРЕЦ – 5, ШАС – 4.