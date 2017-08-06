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В Израиле

Мухаммаду Харуфу предъявлены обвинения в убийстве Михаль Халими

время публикации: 10:01 | последнее обновление: 10:44 блог версия для печати фото
Мухаммад Харуф в суде
На месте поисков
Мухаммад Харуф в суде

В воскресенье, 6 августа, Мухаммаду Харуфу, 29-летнему палестинскому арабу из Шхема, было предъявлено обвинение в убийстве его любовницы, 29-летней израильтянки Михаль Халими из поселения Гева-Биньямин.

В конце мая поступило сообщение об исчезновении Халими. Члены ее семьи рассказали, что женщина покинула дом и переселилась к своему другу в Шхем. В ходе розысков в социальных сетях были обнаружены совместные фотографии Михаль и Харуфа, а также записи об их намерении обвенчаться.

Полиция допросила мужчину, и в его показаниях были обнаружены явные противоречия, после чего подозреваемого задержали. Расследование было передано в центральный отдел полиции, и вскоре выяснилось, что в день исчезновения Михаль ее видели вместе с подозреваемым в пустынных районах Холона.

24 июля тело Халими было обнаружено в районе дюн в Холоне и позднее идентифицировано в Институте судебной медицины. Убитая женщина находилась на позднем сроке беременности.

Подозреваемый сознался в убийстве и принял участие в следственном эксперименте.

По версии подозреваемого, он задушил женщину, нанес ей несколько ударов камнями по голове, после чего спрятал тело и скрылся с места преступления.

Изначально сообщалось, что убийство было совершено из ревности, однако, в ходе следствия задержанный утверждал, что убил женщину по националистическим мотивам.

Задержанный в беседе со следователями утверждал, что "совершил это убийство во имя всех палестинских заключенных", а также, что "он мечтает убивать евреев". Однако следствие пришло к выводу, что преступление было совершено на криминальной почве, и не является терактом.

Харуфу также предъявлено обвинение в краже автомобиля, преступном сговоре, торговле украденным автомобилем, незаконном въезде в Израиль и мошенничестве с дебетовой картой.

Супруг и семья убитой утверждают, что преступление было совершено на почве национальной ненависти, но в обвинительном заключении ничего об этом не сказано.

Арон Халими, муж убитой, ранее заявлял о намерении подать в суд на полицию за то, что она отказалась признать, что его жена стала жертвой теракта.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Муж женщины, убитой любовником, утверждает, что она стала жертвой теракта
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Житель Шхема задержан по подозрению в убийстве Михаль Халими







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