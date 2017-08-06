Выстрелы на улице Кинг Джордж в Иерусалиме. Комментарии полиции

Вечером 6 августа на улице Кинг Джордж были слышны выстрелы. Пресс-служба полиции сообщила, что в воздух стрелял военнослужащий ЦАХАЛа.

Как сообщает полиция, военнослужащий стал свидетелем дорожной аварии: водитель такси протаранил другую машину, с водителем которой у него был затяжной конфликт. Солдат посчитал, что стал свидетелем "автомобильного теракта" и совершил предупреждающий выстрел в воздух.

Полиция задержала водителей и пассажира, находившегося в одном из такси.

Также в отделение полиции был доставлен военнослужащий для уточнения обстоятельств применения оружия.