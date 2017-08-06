В Старом городе Иерусалима задержаны четверо арабов за нападения на пограничников и евреев

В переулке Маджалис, недалеко от Храмовой горы в Старом городе Иерусалима, трое арабов атаковали военнослужащих пограничной полиции. Они бросали в пограничников тяжелые предметы и выкрикивали в их адрес ругательства.

Пресс-служба МАГАВ сообщила, что пограничники задержали нападавших.

Позднее пресс-служба уточнила, что в результате столкновений камнем был легко ранен пограничник. Вместе с ним в больницу был доставлен один из участников беспорядков, так как ему в голову попал камень, который его товарищи бросали в полицейских.

В это же время сайт 0404.co.il сообщил, что в стенах Старого города в Иерусалиме молодой араб напал на 50-летнего религиозного еврея. Нападавший несколько раз ударил мужчину по голове. Сотрудники полиции задержали хулигана и доставили его в отделение полиции.

Мужчина, подвергшийся нападению, сначала подал жалобу в полицию и только после этого обратился за медицинской помощью.