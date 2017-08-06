Исраэль Кац: "Главу правительства не отстраняют от должности на основе заголовков в СМИ"

В воскресенье, 6 августа, министр по делам транспорта и разведки Исраэль Кац прокомментировал последние публикации, касающиеся расследований в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Министр Кац, в частности, заявил: "Следует позволить премьер-министру Биньямину Нетаниягу осуществлять свою работу на основании мандата, полученного им от граждан. В государстве закона и при демократическом общественном строе, от должности премьер-министра не отстраняют на основании громких заголовков в СМИ, а также после демонстраций протеста или отрывочной информации о ходе расследования. Я выражаю доверие главе правительства и желаю ему, чтобы нависшие над ним "грозовые тучи" развеялись как можно скорее. Я уверен, что правоохранительная система выполнит свою работу на профессиональном уровне и с должной ответственностью. Это позволит государству Израиль и далее функционировать должным образом и справляться со стоящими перед ней сложными задачами".

Отметим, что Исраэль Кац – второй министр правительства, прокомментировавший скандал вокруг премьер-министра. Накануне вечером министр по делам культуры и спорта Мири Регев опубликовала запись в социальной сети Facebook: "Сегодня вечером я беседовала с премьер-министром и была рада услышать, что он спокоен, уверен в себе и продолжает утверждать, что ничего не будет, так как ничего не было". Регев добавила: "Депутаты от оппозиции и некоторые представители СМИ объединились в клику с целью общественного линчевания премьер-министра и членов его семьи".