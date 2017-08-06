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В Израиле

Приближенный Нетаниягу обвинил депутатов от "Ликуда" в трусости

время публикации: 14:42 | последнее обновление: 14:51 блог версия для печати фото
Приближенный Нетаниягу обвинил депутатов от "Ликуда" в трусости

В воскресенье, 6 августа, источник в "Ликуде", приближенный к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il подверг резкой критике депутатов и министров, воздерживающихся от выступлений в СМИ в поддержку премьер-министра.

"Они трусят, но мало этого они трусят совершенно напрасно, - сказал наш собеседник. – Они опасаются, что если в итоге Нетаниягу будут предъявлены обвинения, то их высказывания в его поддержку запятнают их. Глупость. Каким образом может запятнать человека тот факт, что он напомнил о существовании презумпции невиновности?"

Приближенный Нетаниягу добавил: "Сегодня левые митингуют под лозунгами: "Нетаниягу виновен до тех пор, пока не доказано обратное. И те из ликудников, кто не выступают в СМИ, кто не оказывают поддержки главе правительства, дают легитимацию такому возмутительному подходу".

По словам источника, Биньямин Нетаниягу не планирует объявление досрочных выборов. "В любом случае, следствие продлится еще не одну неделю, а возможно и не один месяц. Потом прокуратуре и юридическому советнику правительства потребуется не один месяц, чтобы изучить весь материал. Затем адвокаты должны получить возможность ознакомиться с каждым документом для слушания. Все это займет много месяцев. Поэтому сейчас рано говорить о досрочных выборах".

Утром в воскресенье, 6 августа, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел еженедельное совещание с министрами от "Ликуда". В ходе совещания глава правительства поблагодарил министров, которые давали в СМИ интервью в его поддержку. Многие присутствовавшие расценили эти слова Нетаниягу как критику в адрес коллег, так как большинство министров отказываются давать интервью и высказываться в поддержку Нетаниягу.

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