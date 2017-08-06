Жителя Маалота обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетних

Прокуратура Хайфского округа предъявила 59-летнему жителю Маалота обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает пресс-служба полиции.

Преступления были совершены в период с 2013 года до дня задержания подозреваемого 17 июля этого года.

Согласно обвинению, жертвами преступлений становились 10-летние девочки. В одном из случаев, обвиняемый угрожал потерпевшей и потребовал, чтобы она пошла в его квартиру, где совершил развратные действия.