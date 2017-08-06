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В Израиле

День любви в Израиле: ЦСБ приводит данные о вступающих в брак израильтянах

время публикации: 18:58 | последнее обновление: 18:58 блог версия для печати

Накануне праздника Ту би-Шват, который называют также израильским Днем любви, Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало статистику браков в еврейском государстве.

В этом документе говорится, что в 2015 году официальные религиозные структуры зарегистрировали 53.579 браков, 73% из которых приходится на еврейское население Израиля. На каждые тысячу человек населения в указанном году вступили в брак 6,4 человека – в еврейском секторе этот коэффициент составил 6,2, что является одним из самых высоких показателей среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Средний возраст людей, впервые вступающих в брак, составляет 27,6 года – в еврейском секторе 28 лет. Среди женщин этот показатель – 25,2 года и 26,1 года соответственно.

В результате увеличения возраста женихов количество мужчин-холостяков 25-29 лет возросло от 28% в 70-х годах прошлого столетия до 62% на конец 2015 года. Среди евреев этот показатель увеличился с 13% до 46%.

Количество холостяков в возрасте 45-49 лет возросло за этот же период с 3% до 12%. Среди евреев этот показатель вырос с 2% до 9%.

В 2015 году брак за границей зарегистрировали 9.300 пар, в которых один или оба участника имеют израильское гражданство.

Среди пар, зарегистрировавших брак в 2015 году, 87% составляют пары, в которых жених и невеста вступают в брак впервые, 5,2% – где жених и невесты разведены, 4,4% – разведенный мужчина и впервые вступающая в брак женщина и 2,9% – наоборот.

Напомним, что Ту би-Шват – еврейский праздник, отмечаемый в 15-й день еврейского месяца шват. Его также называют "Рош ха-Шана ла Иланот" – Новый Год деревьев. Мидраш говорит о том, как деревья, увидев, что Бог даровал людям праздник Нового года, преисполнились зависти и попросили, чтобы и им был установлен такой же день. Так как в месяце шват деревья просыпаются после зимней спячки, то именно это время и было избрано.

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