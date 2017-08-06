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В Израиле

Пришел в сознание Нив Нахамия, раненный в результате теракта в супермаркете в Явне

время публикации: 15:55 | последнее обновление: 15:59 блог версия для печати фото
На месте теракта в Явне. 2 августа 2017 года

В воскресенье, 6 августа, врачи больницы Каплан сообщили о существенном улучшении в состоянии 42-летнего Нива Нахамии, получившего тяжелые ранения в результате террористического нападения в Явне.

Медики сообщили, что мужчина, перенесший несколько операций, дышит самостоятельно. Нив пришел в сознание.

Нив Нахамия, заместитель управляющего отделением супермаркета "Шуферсаль" на улице Санедрин в Явне, был доставлен в больницу 2 августа в критическом состоянии после того, как на него со спины вооруженный ножом террорист. 42-летний мужчина оказал сопротивление нападавшему, но был тяжело ранен. Нападавшего, 19-летнего жителя арабской деревни Ятта, задержали граждане, которые удерживали его до приезда полиции.

Вечером 2 августа и в ночь на 3 августа при поддержке военных и пограничной полиции в деревне Ятта сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели обыски в доме террориста, а также в домах его родственников и знакомых. Для допроса был задержан отец террориста. Во время проведения этих операций жители Ятта пытались воспрепятствовать действиям сил безопасности.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 августа 2017 г.
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Задержан отец террориста, совершившего нападение в Явне. Беспорядки в деревне Ятта
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Проведен обыск в доме террориста, совершившего нападение в Явне
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Теракт в Явне, тяжело ранен мужчина







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