Пришел в сознание Нив Нахамия, раненный в результате теракта в супермаркете в Явне

В воскресенье, 6 августа, врачи больницы Каплан сообщили о существенном улучшении в состоянии 42-летнего Нива Нахамии, получившего тяжелые ранения в результате террористического нападения в Явне.

Медики сообщили, что мужчина, перенесший несколько операций, дышит самостоятельно. Нив пришел в сознание.

Нив Нахамия, заместитель управляющего отделением супермаркета "Шуферсаль" на улице Санедрин в Явне, был доставлен в больницу 2 августа в критическом состоянии после того, как на него со спины вооруженный ножом террорист. 42-летний мужчина оказал сопротивление нападавшему, но был тяжело ранен. Нападавшего, 19-летнего жителя арабской деревни Ятта, задержали граждане, которые удерживали его до приезда полиции.

Вечером 2 августа и в ночь на 3 августа при поддержке военных и пограничной полиции в деревне Ятта сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели обыски в доме террориста, а также в домах его родственников и знакомых. Для допроса был задержан отец террориста. Во время проведения этих операций жители Ятта пытались воспрепятствовать действиям сил безопасности.