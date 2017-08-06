Опрос 10-го канала: без Нетаниягу "Ликуд" получил бы больше мандатов, чем с ним

По данным опроса, проведенного по заказу 10-го канала израильского телевидения проведенного профессором Камилем Фуксом, если бы парламентские выборы состоялись сегодня, то партия "Ликуд" под руководством Биньямина Нетаниягу получила бы 29 мандатов. Если бы во главе партии стояли Гилад Эрдан, Гидеон Саар или Исраэль Кац, партия получила бы 31 мандат, значительно обойдя другие партии.

Опрос показывает, что более половины израильтян (51%) не доверяют главе правительства, 27% - убеждены, что Биньямин Нетаниягу говорит правду о ведущихся против него расследованиях, 22% - не смогли определиться с ответом.

66% респондентов ответили, что Биньямин Нетаниягу обязан оставить пост главы правительства в случае, если против него будет подано обвинительное заключение. 21% респондентов ответили, что глава правительства должен доработать до конца каденции. 13% не смогли определиться с ответом.

В случае, если бы выборы состоялись сегодня, то второй по численности фракцией в Кнессете стал "Сионистский лагерь", который бы, согласно опросу, получил бы 22 мандата. "Еш Атид" - 18 мандатов, Объединенный арабский список - 10 мандатов, "Байт Иегуди" - 9 мандатов, "Наш дом Израиль" - 8 мандатов, "Кулану" и "Яадут а-Тора" по 7, ШАС - 6, МЕРЕЦ - 5.

Согласно опросу 10-го канала, в случае отставки главы правительства, во главе правого лагеря избиратели хотели бы видеть Гидеона Саара (23%), Нафтали Беннета (11%), Авигдора Либермана (9%), Гилада Эрдана (6%), Айелет Шакед (5%), Исраэля Каца (4%).





