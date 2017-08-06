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Прогноз погоды на 6 августа: солнечно и жарко, небольшое повышение температуры

время публикации: 05:55 | последнее обновление: 05:55 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 6 августа: солнечно и жарко, небольшое повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 6 августа, будет солнечно и жарко. Температура немного выше, чем вчера, и незначительно выше среднесезонной. Влажно и душно на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 21-33 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 22-31, в Эйлате – 28-42. В Беэр-Шеве – 22-37, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 32-40, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-40, на Голанских высотах – 22-36.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник температура еще немного повысится и будет выше среднесезонной. Во вторник ожидается небольшой спад жары. В среду – без существенных изменений.

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