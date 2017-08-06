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В Израиле

Председатель Совета Иудеи и Самарии Ави Роэ уходит с поста

время публикации: 13:04 | последнее обновление: 13:04 блог версия для печати фото
Ави Роэ

В воскресенье, 6 августа, председатель Совета Иудеи и Самарии Ави Роэ сообщил о решении уйти со своего поста.

Роэ, занимавший эту должность в течение последних четырех лет, завершит выполнение своих обязанностей в конце августа.

Сайт NRG со ссылкой на источники, знакомые ситуацией, сообщает, что причина ухода в том, что Роэ потерял интерес к своей работе.

Роэ был избран на должность председателя Совета Иудеи и Самарии в 2013 году, сменив Дани Даяна. Он также является главой регионального совета Биньямин и одним из основателей поселения Кохав-Яаков.

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