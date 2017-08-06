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В Израиле

Элазар Штерн: "После подачи обвинительного заключения Нетаниягу придется уйти в отставку"

время публикации: 13:19 | последнее обновление: 13:21 блог версия для печати фото
Элазар Штерн

Депутат Кнессета Элазар Штерн ("Еш Атид") сказал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что Биньямин Нетаниягу может оставаться на своем посту до того дня, когда ему будут предъявлены обвинения. "Я знаю, что по закону он не должен уходить в отставку до окончания суда, но на практике он не сможет продолжать управлять страной, в то время, как все его мысли будут заняты обвинительным заключением, – сказал Штерн. – Обратите внимание и на то, что его ситуация будет тяжелее той, в которой находился Эхуд Ольмерт, когда принял решение об отставке. Он покинул свой пост, когда обвинений еще не было, когда была лишь рекомендация полиции. Если Ольмерт ушел тогда, то очевидно, что Нетаниягу придется уйти в случае обвинительного заключения. Кстати, в случае Ольмерта речь шла о преступлениях, совершенных до того, как он стал премьер-министром. В случае Нетаниягу мы говорим о действиях, совершавшихся в канцелярии премьер-министра".

Депутат Кнессета Штерн добавил: "Расследования правонарушений, которые совершались в резиденции премьер-министра, также имеют к нему самое непосредственное отношение, но об этом мы уже не говорим. А вот когда речь заходит о коррупции и обмане общественного доверия самим премьер-министром, очевидно, что он не сможет оставаться на своем посту".

Элазар Штерн добавил: "Сложившаяся ситуация с одной стороны грустна, а с другой стороны, является доказательством душевного здоровья нашей правоохранительной системы".

Отвечая на вопрос о политической ситуации, сложившейся в связи с расследованиями, депутат Штерн сказал: "Сейчас идет период ожидания. Надеюсь, что он будет по возможности коротким, и расследование завершится в кратчайшие сроки. Затягивание следствия не на пользу никому".

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