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В Израиле

В арабском квартале Иерусалима совершен поджог полицейского автомобиля

время публикации: 22:14 | последнее обновление: 22:14 блог версия для печати

В иерусалимском квартале Сильван совершен поджог патрульного автомобиля полиции. Нет пострадавших.

Пресс-служба полиции Иерусалимского округа сообщает, что в арабском квартале в патрульный автомобиль была брошена бутылка с "коктейлем Молотова". В результате удара о машину зажигательная смесь воспламенилась, что привело к возгоранию автомобиля.

Находившимся в машине полицейским удалось самостоятельно покинуть салон. Никто из них не пострадал.

Полицейские и военнослужащие пограничной полиции разыскивают поджигателей.

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