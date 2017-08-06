В арабском квартале Иерусалима совершен поджог полицейского автомобиля

В иерусалимском квартале Сильван совершен поджог патрульного автомобиля полиции. Нет пострадавших.

Пресс-служба полиции Иерусалимского округа сообщает, что в арабском квартале в патрульный автомобиль была брошена бутылка с "коктейлем Молотова". В результате удара о машину зажигательная смесь воспламенилась, что привело к возгоранию автомобиля.

Находившимся в машине полицейским удалось самостоятельно покинуть салон. Никто из них не пострадал.

Полицейские и военнослужащие пограничной полиции разыскивают поджигателей.