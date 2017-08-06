Депутат Йоси Йона: "Нетаниягу поступит умнее, если уйдет"

Депутат Кнессета Йоси Йона ("Сионистский лагерь") заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il: "Требования общественной гигиены обязывают премьер-министра Биньямина Нетаниягу уйти в отставку".

Депутат Кнессета Йона подчеркнул: "Речь идет о слишком большом числе дел, подозрений, а также приближенных премьер-министра, в отношении которых имеются подозрения в совершении тяжких правонарушений. Премьер-министр не обязан уходить в отставку с формальной точки зрения, но он должен следовать тому, что сам требовал в 2008 году от Эхуда Ольмерта".

Депутат Йоси Йона добавил: "Сейчас речь идет не о каких-то слухах или первичных подозрениях. Расследования продвигаются, приближенные Нетаниягу становятся государственными свидетелями. В этой ситуации мне кажется, что глава правительства поступит умнее, если скажет, что передает факел следующему".

Депутат Кнессета Мики Розенталь ("Сионистский лагерь") написал в минувшие выходные в своем аккаунте в социальной сети Facebook: "Премьер-министр должен объявить, что временно он неспособен выполнять обязанности главы правительства. Нет в мире человека, который был бы способен нормально функционировать под таким грузом расследований. Глава правительства, подозреваемый в коррупции и обмане общественного доверия, легко может стать объектом шантажа. Правонарушения, о которых идет речь, касаются не только общественной эстетики и соответствия нормам закона, но порождают вопросы и по поводу того, в какой степени премьер-министр верен интересам государства. Все это обязывает Нетаниягу по меньшей мере временно сложить с себя обязанности главы правительства".