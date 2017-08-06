Бецалель Смотрич: "Осуществляется точечная ликвидация премьер-министра"

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич ("Байт Иегуди") заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il: "Премьер-министр не только может, но и должен продолжать исполнять свои обязанности, несмотря на расследования. Мы живем в государстве закона. В 18 параграфе Основного закона о правительстве четко оговаривается, что премьер-министр должен покинуть свой пост лишь в том случае, если суд вынесет ему обвинительный приговор. Уход сейчас премьер-министра со сцены будет точечной ликвидацией политика. Всем станет ясно, что так можно избавиться от главы правительства: несколько публикаций в СМИ, несколько свидетельств в полиции, и все готово".

Депутат Смотрич добавил, что и в случае подачи обвинительного заключения Нетаниягу не должен подавать в отставку. "Если бы речь шла о тяжких преступлениях, таких как убийство или изнасилование, было бы очевидно, что премьер должен сложить с себя полномочия, но то, что мы видим сегодня – это совершенно иная ситуация. Глава правительства может и должен оставаться на своем посту".

Бецалель Смотрич добавил, что аналогичной позиции он придерживался и когда речь шла об Эхуде Ольмерте. "Я считал и говорил, что предварительные свидетельства Телански – это возмутительный, ничем не оправданный шаг, который и привел к ликвидации Ольмерта как политической фигуры. При этом, обратите внимание, что первый приговор Ольмерта был оправдательным, а премьер-министром он уже не был. Это нормально? Так может быть в демократическом обществе?"

Депутат Смотрич отметил, что его позиция не продиктована политическими мотивами. "Я не сторонник Нетаниягу, меня совсем не радует, что он находится во главе правительства, и я бы очень хотел заменить его на кого-нибудь другого. Но это не связано с тем, что мы являемся свидетелями попытки ликвидации политика без очевидных доказательств его вины".

Наш собеседник отказался отвечать на вопрос, является ли его мнение лишь персональным или оно отражает позицию всей фракции. "Я могу говорить только за себя, но судя по тому, что сказала вчера министр юстиции Айелет Шакед, она разделяет мою точку зрения", - отметил он. Напомним, что 5 августа в интервью Второму каналу ИТВ министр юстиции Айелет Шакед заявила, что не видит смысла в досрочных выборах. "Правительство функционирует, министры успешно работают, и если расследования завершатся без подачи обвинительного заключения, то нынешнее правительство может просуществовать до 2019 года", – сказала министр юстиции. Она пояснила, что закон не требует от премьер-министра подавать в отставку в случае подачи против него обвинительного заключения. Комментируя политическую ситуацию на фоне расследований, Шакед сказала: "Если будет принято решение о подаче обвинительного заключения, то коалиционные фракции соберутся и обсудят дальнейшие шаги".

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментарием в пресс-службу министра просвещения, и главы партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннета. В настоящий момент ответ не получен.