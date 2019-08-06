"Кешет" рассказала о встречах израильских политиков с палестинскими террористами

Служба новостей компании "Кешет" публикует статистику посещений палестинских заключенных израильскими парламентариями и общественными деятелями. Среди тех, к кому наведывались политики, - организаторы терактов, унесших десятки человеческих жизней.

Посещения были прекращены в 2016 году, после того, как депутат Кнессета Басаль Ратас попытался пронести в тюрьму мобильные телефоны, чтобы передать их террористам. Согласно публикации, в период 2010-2016 годов израильские деятели более 200 раз посещали палестинских заключенных.

Первое место в списке занимает Маруан Баргути, приговоренный к пяти пожизненным заключениям и еще 40 годам лишения свободы. В годы Второй интифады он возглавлял боевое крыло ФАТХа и был причастен к организации множества терактов.

Чаще всего его навещал бывший депутат от партии МЕРЕЦ Хаим Орон. Также встречались с главарем террористов Амир Перец, Дов Ханин, Джамаль Захалка, Ахмад Тиби и еще несколько арабских парламентариев.

Многие видят в Баргути вероятного преемника нынешнего палестинского руководства. Орон сообщил "Кешет", что он считается одним из самых значительных палестинских деятелей, и израильтянам нужно поддерживать постоянные контакты.

Захалка встречался и с Хасаном Саламе, боевиком ХАМАСа, организовавшим в 1996 году два теракта на автобусах 18-го маршрута в Иерусалиме. Он был приговорен к 46 пожизненным заключениям – именно столько жизней унесли эти теракты. Один из судей требовал для джихадиста смертной казни.

Депутаты посещали и одного из организаторов теракта, произошедшего в 2002 году на праздновании пасхального седера в гостинице "Парк" в Нетании. Аббас ас-Саид приговорен к 35 пожизненным заключениям.

Служба новостей отмечает, что инициатором запрета на посещение стал министр внутренней безопасности Гилад Эрдан. Решение было поддержано главой ШАБАКа Надавом Аргаманом. Однако юридические советники правительства и Кнессета сообщили, что не смогут защитить это решение в Высшем суде справедливости - по их мнению, на посещения распространяется депутатская неприкосновенность.





