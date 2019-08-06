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В Израиле

Израильский аппарат "Берешит", возможно, занес жизнь на Луну

время публикации: 16:42 | последнее обновление: 17:06 блог версия для печати фото
Израильский аппарат "Берешит", возможно, занес жизнь на Луну
Израильский аппарат "Берешит", возможно, занес жизнь на Луну
Израильский аппарат "Берешит", возможно, занес жизнь на Луну

По информации журнала Wired, на борту аппарата "Берешит", созданного при участии израильских компаний SpaceIL и IAI, находились тысячи живых существ. "Берешит" должен был стать первым прилунившимся частным космическим аппаратом, но разбился при посадке.

Находящиеся в анабиозе тихоходки или "маленькие водяные медведи" (Tardigrada) были отправлены в космос Новой Спиваком, основателем некоммерческой организации Arch Mission Foundation, которая пытается сохранить для будущего "резервную копию Земли". На космическом аппарате "Берешит" находились "лунная библиотека фонда" размером с DVD, содержащая 30 миллионов страниц, ДНК-человека и тысячи живых существ, способных выжить практически в любой среде, включая космос.

В течение нескольких недель после того, как аппарат разбился о лунную поверхность, Спивак и другие специалисты изучали траекторию корабля, чтобы понять, выжила ли "лунная библиотека". Нова Спивак, как пишет Wired, практически уверен, что библиотека, сделанная из тонких листов никеля, не пострадала.

По данным Wired, Спивак планировал отправить образцы ДНК человека на Луну с одной из будущих миссий. Но за несколько недель до визита в Израиль для передачи архива он решил использовать предоставившуюся возможность по полной программе: между листами никеля был добавлен тонкий слой эпоксидной смолы, в которую были помещены волосяные фолликулы и образцы крови Спивака и еще 24 человек, а на ленту, к которой крепилась библиотека к посадочному модулю, были нанесены тысячи обезвоженных тихоходок.

Спивак говорит, что тихоходки обладают одним важным свойством – в будущем их можно возродить. Ученым ранее удалось "разбудить" тихоходок, которые провели в таком состоянии 10 лет.

Нова Спивак и его команда надеются, что при ударе "Берешит" о лунную поверхность, библиотеку Arch Mission Foundation выбросило наружу, и она лежит где-то одним целым блоком. Но даже, если она разбилась, по их мнению, это должны быть достаточно большие куски, позволяющие восстановить большую часть информации. При этом о тихоходках участники проекта не беспокоятся. Они считают, что "маленькие водяные медведи" дождутся, когда их кто-нибудь "разбудит".

Лунный аппарат "Берешит", созданный при участии компаний SpaceIL и IAI, был запущен с мыса Канаверал (США) 22 февраля. 4 апреля "Берешит" был выведен на орбиту Луны, таким образом Израиль вошел в короткий список держав, добившихся такого же успеха. При посадке на лунную поверхность 11 апреля произошел сбой основного двигателя и была потеряна связь с аппаратом, в итоге "Берешит" разбился, не завершив в полной мере запланированную миссию.

По плану "Берешит" должен был в автономном режиме опуститься на поверхность Луны и переслать на Землю кадры лунной поверхности. Помимо фото- и видеосъемок на поверхности Луны, проект "Берешит" предусматривал научную миссию, которая должна была состоять в измерении очень слабых магнитных полей с помощью специального прибора (данное исследование планировалось провести под руководством профессора Одеда Аронсона из Института Вейцмана, в сотрудничестве с американскими UCLA и NASA).

Разработка первого израильского лунного аппарата началась несколько лет назад некоммерческой организацией SpaceIl в рамках международного конкурса Google Lunar X PRIZE. В 2017 году проект вышел в финал конкурса. Чтобы получить первый приз в размере 20 миллионов долларов, недостаточно первыми осуществить посадку лунохода на спутник: по изначальному плану, аппарат должен был преодолеть по поверхности Луны не менее 500 метров, передав на Землю фотографии и видео в высоком разрешении. Команда, пришедшая к "финишу" второй, получит приз в размере 5 млн долларов. Однако завершить разработку до конца года не удалось, и Google объявил об отмене конкурса. Несмотря на это, в SpaceIl решили продолжить работу, находившуюся в финальной стадии. Руководству проекта удалось заручиться поддержкой министерства науки и государственной оборонной корпорации "Авиационная промышленность" (IAI). Общий бюджет проекта составил 95 миллионов долларов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 11 июля 2019 г.
Американцы используют технологии "Берешит" в своей лунной программе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июня 2019 г.
13-й телеканал: компания SpaceIL отказалась от проекта "Берешит-2"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 мая 2019 г.
NASA опубликовало снимки с места "жесткой посадки" израильского аппарата на Луне
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 апреля 2019 г.
Гендиректор SpaceIL рассказал о причинах крушения аппарата "Берешит"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 апреля 2019 г.
Организация SpaceIl намерена создать "Берешит-2"





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