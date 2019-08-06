"Декларация лояльности Нетаниягу": комментарий спикера Кнессета Юлия Эдельштейна

4 августа 40 кандидатов от "Ликуда" в Кнессет 22-го созыва подписали "Декларацию лояльности", в которой обязались при любом итоге выборов рекомендовать Биньямина Нетаниягу на пост премьер-министра. Этот шаг вызвал острую реакцию в политической системе Израиля. За комментарием редакция NEWSru.co.il обратилась к спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну.

"Это письмо было инициировано бывшим главой коалиции Давидом Битаном. Все 40 депутатов получили его по электронной почте, в моем случае его получили помощники, и нам было предложено вернуть письмо с нашими подписями, что собственно и было сделано. Я понимаю, что есть разные мнения по этому поводу, но для нас важно, что теперь все вопросы сняты с повестки дня. Если Бени Ганц, Яир Лапид, Авигдор Либерман или кто-либо другой захотят продолжить эту странную линию, говоря, что заинтересованы в партнерстве с "Ликудом", но без Нетаниягу, любой, кто услышит это от них, может показать письмо, в котором расставлены все точки над i: любые коалиционные переговоры с нашей партией будут вестись, исходя из того, что ее возглавляет Биньямин Нетаниягу. На фоне попыток внести раскол в "Ликуд", такое письмо имеет логику", – сказал спикер Кнессета в беседе с политическим обозревателем NEWSru.co.il Габи Вольфсоном.

Юлий Эдельштейн добавил, что, вопреки публикациям в СМИ, он не сталкивался с критикой внутри "Ликуда" в адрес этой инициативы. "Я сегодня встречался с разными людьми в Кнессете, был на предвыборном мероприятии "Ликуда" – этот вопрос не стал темой дня. С одной стороны, я понимаю, что за пределами "Ликуда" реакция неоднозначная: кто-то смеется, кто-то считает ненужным. Но, в то же время, очень странно, что критика звучит со стороны партий, не проводящих внутренних выборов. Партии, где лидера не выбирают, где предвыборные списки формируются далеко за кулисами, критикуют одну из немногих партий, где постоянно проходят внутренние выборы. Те, кто никогда не голосовали на партийных выборах, пытаются объяснять нам, что такое демократическая партия. Это странно", – заявил Эдельштейн.

Спикер Кнессета отметил, что праймериз на пост главы "Ликуда" не было с 2015 года, так как никто не хотел баллотироваться против Нетаниягу. "Голосовать за одного кандидата немного смешно. Кто-то может рассматривать ситуацию, при которой у лидера нет конкурентов как нездоровую, а кто-то может сказать, что это признание его успехов. Даже те, кто занимают высокие посты в "Ликуде", понимают, что Нетаниягу добился очень многого в самых различных областях, и хотят, чтобы он продолжил занимать свой пост", – сказал наш собеседник.

Эдельштейн добавил, что не испытывал дискомфорта, подписывая декларацию, и не считает, что речь идет о присяге на верность конкретному человеку. "В тексте декларации говорится о том, что мы не позволим другим партиям вмешиваться в происходящее в "Ликуде" и диктовать, кто будет нашим лидером. У нас лидеров не меняют путем путчей или подковерных заговоров. Есть праймериз, тот, кто хочет, может баллотироваться против Нетаниягу. Давайте представим себе ситуацию, что "Ликуд" победил на выборах и на коалиционных переговорах выдвигает требование, чтобы НДИ возглавил Одед Форер, а ШАС – Ицхак Коэн. Такая ситуация совершенно абсурдна и недопустима", – подчеркнул спикер Кнессета.

Говоря о сравнениях "Ликуда" с правящей партией в Северной Корее, Эдельштейн заявил, что оно гораздо более подходит другим партиям: "Когда сидит лидер и решает, кто будет на втором, третьем, пятнадцатом местах, причем зачастую это люди, которые знакомы с главой партии не по политической деятельности, а учились с ним в одном классе в школе, это гораздо сильнее напоминает те режимы, о которых вы говорите. В "Ликуде" все избираются снизу доверху. А критикуют, возмущаются и рисуют карикатуры сегодня представители партий, которым даже в голову не приходит возмутиться тем, что их лидер садится в кафе с чашкой кофе, составляет список и подает его в Центризбирком. А в уставах этих партий записано, что человек две, три или четыре каденции будет председателем. Это нормально?"

Эдельштейн отверг предположение о том, что "Декларация верности" может парализовать политическую систему и привести Израиль к третьим за год выборам: "Во-первых, я надеюсь, что мы выиграем выборы и будем формировать коалицию. Во-вторых, именно такая четкая позиция "Ликуда" может предотвратить новый крах коалиционных переговоров. В конце концов, все партии согласны с тем, что третьих выборов быть не должно. Почему, в таком случае, их требования приемлемы, а наши нет? Только потому что Нетаниягу им не нравится? Речь идет о попытке персональной делегитимации, и я говорил об этом еще когда пытался отменить эти никому не нужные выборы. Можно сесть за стол и всем обо всем договориться, но мы имеем дело с вето на личном уровне, не имеющим отношения к политике. Я не предлагаю "Ликуду" создавать коалицию с Объединенным арабским списком. Если МЕРЕЦ не хочет сидеть в коалиции с "Яадут а-Тора" – это можно понять, это политика. Но разговоры на уровне: "Ликуд" – отличная партия, но Нетаниягу мне не нравится, совершенно неприемлемы".

Спикер Кнессета счел неприемлемым и утверждение о том, что потенциальные партнеры "Ликуда" не хотят быть в коалиции с премьер-министром, которого рекомендовано отдать под суд по обвинению в коррупции: "Пока что нет никакого обвинительного заключения. Не было даже слушаний, которые Нетаниягу должен пройти. Если та или иная партия скажет, что входит в коалицию, но покинет ее, если дела премьер-министра передадут в суд, я могу это понять. Это позиция, с которой можно соглашаться или нет, но она легитимна. Сейчас мы имеем дело с персональным бойкотированием. Это совсем другая история".

Напомним, что идея "Декларации верности" возникла после того, как глава НДИ Авигдор Либерман в интервью телеканалу "Кешет" заявил: если Нетаниягу не сумеет сформировать правительство, возможно его партия порекомендует другого кандидата. При этом Либерман упомянул имя Эдельштейна в качестве возможного кандидата. "Я не имел чести видеть это в прямом эфире, так как не смотрю телевизор в шаббат, но сразу после исхода субботы ко мне стали поступать разнообразные просьбы прокомментировать эту ситуацию. Могу вам сказать то, что я сказал сразу: это была достаточно прозрачная попытка внести смятение в ряды "Ликуда", но, как все сейчас видят, эта попытка не имела успеха", – сказал Юлий Эдельштейн в беседе с обозревателем NEWSru.co.il.





