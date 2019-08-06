Полиция рекомендует отдать под суд замминистра здравоохранения Яакова Лицмана

Во вторник, 6 августа, полиция объявила о завершении расследования подозрений в отношении заместителя здравоохранения и главы блока "Яадут а-Тора" Яакова Лицмана.

Согласно опубликованной информации, полиция собрала доказательную базу для предъявления обвинений Лицману в обмане общественного доверия, в попытке повлиять на свидетеля, в предложении взятки.

Речь идет о двух делах, фигурантом которых являлся замминистра здравоохранения. В рамках одного из расследований, следствие проверяло подозрения, согласно которым Яаков Лицман препятствовал экстрадиции 50-летней Малки Лейфер, религиозной израильтянки, подозреваемой в Австралии в педофилии.

Сам Яаков Лицман утверждал, что не знаком с женщиной и организовал для нее психическую экспертизу по просьбе представителей религиозной общины. Полиция пришла к выводу о том, что в данном деле имел место обман общественного доверия.

По второму делу, Лицман подозревался в попытке незаконным образом воспрепятствовать закрытию буфетов, находящихся во владении его приближенных. Согласно подозрениям полиции, Лицман пытался незаконным образом повлиять на профессиональные инстанции в министерстве, чтобы воспрепятствовать закрытию буфетов, несмотря на нарушение санитарных условий. По этому делу, полиция рекомендует судить Лицмана за предложение взятки и попытку повлиять на свидетеля.

Из канцелярии заместителя здравоохранения передали: "На протяжении многих лет Яаков Лицман действовал на благо общества, строго соблюдая закон. Вся его деятельность была на виду общественности и соответствующих контрольных органов. Ни в одном действии заместителя министра не было нарушения закона или административных предписаний".

Глава ультрарелигиозной партии "Дегель а-Тора" (блок "Яадут а-Тора") и председатель финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни, заявил, что Яаков Лицман известен тем, что оказывает помощь многим нуждающимся. Он также отметил, что много лет знаком с Лицманом и знает, насколько скромно тот живет. Гафни выразил уверенность в том, что подозрения против Лицмана необоснованные, подчеркнув, что публикация рекомендаций полиции накануне выборов "странна и вызывает вопросы".





