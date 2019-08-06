Дело об изнасиловании девочки: задержаны двое жителей ПА

Новостная корпорация "Кан" сообщила в своем "твиттере", что по делу об изнасиловании 7-летней девочки задержаны двое мужчин.

По данным корпорации, оба мужчины являются жителями Палестинской автономии.

Телеканал "Кан 11" передал, что мужчины проживают в деревне Кибия, недалеко от поселка, в котором живет семья девочки. На данном этапе телеканалу неизвестно, подозреваются ли они в изнасиловании или других преступлениях. Однако известно, что их допрашивают в качестве подозреваемых, а не свидетелей.

Вместе с тем сайт "Мако" написал, что на данном этапе расследования совершенно очевидно, что ни один из задержанных не насиловал девочку. Они подозреваются в причастности к делу и могут быть освобождены после допроса.

Речь идет о деле, по которому ранее был арестован, а затем освобожден 44-летний Махмуд Назами Катусэ.

16 июня в военный суд в Офере было подано обвинительное заключение против Махмуда Катусэ, уборщика в одной из школ на территории регионального совета Биньямин. Он обвинялся в изнасиловании семилетней учащейся этой школы. За последующие три дня после обнародования факта подачи обвинительного заключения СМИ выяснили, что в материалах дела остается много "темных пятен". Например, у следствия нет данных судебно-медицинской экспертизы, которые бы однозначно указывали на вину обвиняемого: нет ни его ДНК, ни отпечатков пальцев. На месте предполагаемого преступления не было найдено ДНК пострадавшей.

Следственные органы объясняли это тем, что заявление в полицию было подано спустя неделю (по другим источникам, через месяц) после изнасилования, когда уже было невозможно найти биологический материал.

Следствие несколько раз вносило правки в обвинительное заключение, так как оставалось неясным, где именно произошло изнасилование – в поселке, где проживает девочка, или в деревне, в которой проживает подозреваемый. Также неизвестно, когда именно произошло изнасилование, в материалах обвинения обозначен период – с февраля по апрель.

В связи с большим общественным резонансом начальник отдела расследований и разведки генерал-майор полиции Гади Сисо взял дело под свой контроль, а расследование было передано центральному отделу полиции округа Иудеи и Самарии.

18 июня дело было отправлено на доследование.

25 июня суд принял решение об отмене обвинительного заключения и освобождении Махмуда Катусэ в зале суда, а также о пересмотре дела. Решение было принято после заседания, созванного генеральным военным прокурором генерал-майором Шароном Афеком, проходившего с участием представителей государственной прокуратуры и полиции.

После решения суда Шарон Афек заявил: "Имеют место свидетельства того, что девочка стала жертвой сексуального преступления. Имеется также некая доказательная база, указывающая на причастность Катусэ к данному преступлению. Вместе с тем, общее мнение представителей прокуратуры, ознакомившихся с делом, состоит в том, что в настоящий момент в материалах следствия нет улик, достаточных для предъявления обвинения". В решении суда было подчеркнуто, что расследование будет продолжено и что Катусэ продолжает проходить по этому в качестве одного из основных подозреваемых.

Отметим, что публикации в СМИ информации об изнасиловании семилетней девочки палестинским арабом вызвали резкую реакцию в израильском обществе. Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман после подачи обвинительного заключения заявлял: "Это не педофилия, это чистый террор в одной из худших форм, о которых я когда-либо слышал за последние годы... Это как раз один из случаев, в котором я не колеблясь потребую, чтобы суд приговорил подлого террориста к смерти". В свою очередь, глава правительства Биньямин Нетаниягу призывал суд по всей строгости закона наказать всех, кто имеет отношение "к изнасилованию маленькой девочки, которое потрясло всех израильтян". Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан ("Ликуд") говорил о том, что подобное преступление должно рассматриваться как теракт: "Нет сомнений, что на обвиняемого и его сообщников оказали влияние подстрекательства и ненависть к евреям, которые распространяет палестинская администрация". Активисты правого израильской правой организации "Лехава" проводили акцию протеста около въезда в арабскую деревню Дейр-Каддис, под лозунгами: "Смерть насильникам-террористам", "Прекратить террор!"





