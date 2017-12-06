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В Израиле

Верховный суд обязал ПА выплатить 5 млн шекелей семье одной из жертв "интифады"

время публикации: 18:31 | последнее обновление: 18:53 блог версия для печати фото
Верховный суд обязал ПА выплатить 5 млн шекелей семье одной из жертв "интифады"
Судья Верховного суда Ноам Сольберг
Верховный суд обязал ПА выплатить 5 млн шекелей семье одной из жертв "интифады"

Верховный суд Израиля постановил, что Палестинская национальная администрация несет ответственность за теракт, в результате которого погиб техник компании "Безек". Суд обязал ПА выплатить родным погибшего компенсацию в размере 5 млн шекелей.

Сайт News1.co.il отмечает, что это решение является прецедентным, оно будет учитываться при рассмотрении последующих исков к ПА о выплате компенсаций родственникам жертв террора.

В среду, 6 декабря, в Верховном суде Израиля обсуждались встречные апелляции, поданные семьей Амита Мантина, техника компании "Безек" убитого в июне 2003 года 15-летним жителем Бака аль-Гарбия, и палестинской администрации на решение окружного суда Тель-Авива.

Ознакомившись с материалами суда низшей инстанции, а также документами, конфискованными в ходе операции "Защитная стена" и свидетельствами бригадного генерала Йоси Купервассера, судья Ноам Сольберг заявил, что он не видит причин, по которым суд может проигнорировать очевидные факты.

Суд отклонил заявление палестинских адвокатов, утверждавших, что в соответствии с нормами международного права Палестинская национальная администрация обладает иммунитетом. При этом судья Сольберг сослался на позицию министра иностранных дел Израиля, который не раз заявлял, что Иерусалим не признает иммунитет Раммалы по таким делам. Сольберг отметил, что в данном случае речь идет о политическом вопросе, находящемся вне компетенции суда.

Адвокаты Рамаллы также утверждали, что, согласно международным нормам, военные действия не подпадают под действие гражданского права. Судья Сольберг заявил, что террористические акты нельзя считать боевыми действиями, а террористы не являются солдатами. Кроме того, он напомнил, что администрация ПА в рамках соглашений с Израилем взяла на себя обязанность предотвращать террористические нападения на израильтян.

Судья Ноая Сольберг раскритиковал "логику", согласно которой принималось решение по делу об убийстве Амита Мантина окружным судом Тель-Авива. Он отметил, что суд не учел того, что подросток, убивший израильтянина, проходил подготовку в лагере в Иерихоне, работа которого финансировалась палестинской администрацией. В этом лагере царила атмосфера подстрекательства, кроме того, в лагере молодежь прошла военную подготовку и научилась обращаться с оружием. Убийство Амита Мантина произошло через десять дней после окончания лагерной смены.

Судья Ноам Сольберг также заявил, что показания бригадного генерала Йоси Купервассера свидетельствуют о том, что палестинская администрация поддерживала "интифаду", в том числе, с помощью финансовых влияний в террористическую инфраструктуру.

Судья Ноам Сольберг постановил, что Палестинская национальная администрация выплатить семье погибшего израильтянина 3 млн шекелей в дополнение к тем, 2 млн компенсации, выплатить которую обязал Рамаллу окружной суд Тель-Авива.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 ноября 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 декабря 2015 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 23 сентября 2014 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 14 августа 2014 г.
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