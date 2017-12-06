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В Израиле

ЦАХАЛ объявил о готовности первой эскадрильи F-35 к оперативному использованию. ВИДЕО

время публикации: 10:52 | последнее обновление: 11:07 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ объявил о готовности первой эскадрильи F-35 к оперативному использованию. ВИДЕО
ЦАХАЛ объявил о готовности первой эскадрильи F-35 к оперативному использованию. ВИДЕО
ЦАХАЛ объявил о готовности первой эскадрильи F-35 к оперативному использованию. ВИДЕО

В среду, 6 декабря, было объявлено о начальных эксплуатационных возможностях первой эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 "Адир" в Израиле и готовности этой эскадрильи к оперативному использованию.

Процесс подготовки этих самолетов и обучения летчиков и наземного персонала занял около года после того, как первые F-35 были доставлены в Израиль.

За последний год в Израиль прибыли девять таких самолетов, отмечает пресс-служба ЦАХАЛа. В течение 2018 года ожидается прибытие еще девяти истребителей. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году.

В августе 2017 года делегация министерства обороны Израиля завершила переговоры о приобретении в США еще 17 самолетов F-35. Речь идет о второй части сделки, в рамках которой Израиль приобрел у США 50 истребителей F-35. Согласно подписанному соглашению, все самолеты поступят в Израиль до 2024 года. Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа будут сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой.

Командование израильской армии подчеркивает, что ЦАХАЛ стал первой армией за пределами США, на вооружение которой поступили истребители F-35.

Самолеты F-35 пятого поколения также называются Joint Strike Fighter и бывают трех модификаций: А – для стандартного взлета и посадки, B – для короткого взлета и вертикальной посадки, а также C – для взлета с авианосца и посадки на палубу. Все 50 самолетов, закупленные министерством обороны для ВВС, являются модификацией A, однако они обладают уникальными возможностями и на них установлены современные израильские системы вооружения.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 августа 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 июня 2017 г.
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35







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