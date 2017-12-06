Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля

В начале своей речи Дональд Тромп напомнил, что Конгресс США еще в 1995 году принял законопроект о Иерусалиме. "В течение 20 лет все президенты США, которые были до меня, использовали право вето, откладывая признание Иерусалима столицей Израиля в надежде, что это будет способствовать скорейшему заключению мирного соглашения", - заявил президент США.

"Я решил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Сделать то, что мои предшественники обещали сделать, но не сделали. И сегодня я выполняю это обещание", - заявил Трамп.

"Израиль как любое независимое государство, имеет право на свою столицу. Каждый американский президент, посещая Иерусалим, фактически признавал тот факт, что Иерусалим является столицей государства Израиль, однако ни у кого из них не было достаточно смелости для того, чтобы официально это признать. Сегодня мы делаем это", - сказал Трамп.

Вместе с тем, он добавил, что эта декларация не является признанием тех или иных границ Иерусалима. "Эти границы должны быть установлены в ходе переговоров".

Американский президент добавил, что начался процесс переноса посольства США в Иерусалим. Вместе с тем, он отметил, что в настоящий момент продлит действие указа, замораживающего реализацию закона о переносе посольства.

Дональд Трамп также обратился к региональным лидерам с призывом поддержать инициативу Белого дома: "Я прошу лидеров в регионе, израильтян, палестинцев, евреев, христиан, мусульман, присоединиться к к нашей кампании по достижению мира".

Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время регион посетит вице-президент США Майк Пенс с целью продвижения палестино-израильских переговоров.