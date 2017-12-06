18+
6 декабря 2017 г.
последняя новость: 21:47
Назван признак скорой смерти
Буйнов изменил внешность
Как учиться в лучших вузах бесплатно
10 антитрендов сезона
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:49 Нетаниягу приветствовал признание Иерусалима столицей Израиля
20:25 Сотрудникам посольства США рекомендовано воздержаться от поездок в Иерусалим
20:11 Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля
19:52 Стены Старого города Иерусалима окрасились в цвета израильского и американского флагов
19:01 Закрыто дело о сексуальных домогательствах, открытое в отношении Мени Нафтали
18:31 Верховный суд обязал ПА выплатить 5 млн шекелей семье одной из жертв "интифады"
17:23 Американский турист опоздал на самолет из-за того, что слишком торопился в аэропорт
15:58 По делу 1803 полицией задержан глава одного из региональных советов
15:21 ЧП на стойплощадке в Тель-Авиве: тяжелые травмы получил рабочий
15:13 В Иерусалиме готовятся к торжественным мероприятиям по случаю речи Трампа
В Израиле

Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля

время публикации: 20:11 | последнее обновление: 20:52 блог версия для печати фото
Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля
Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля
В палестинских городах сжигают портреты Трампа

В начале своей речи Дональд Тромп напомнил, что Конгресс США еще в 1995 году принял законопроект о Иерусалиме. "В течение 20 лет все президенты США, которые были до меня, использовали право вето, откладывая признание Иерусалима столицей Израиля в надежде, что это будет способствовать скорейшему заключению мирного соглашения", - заявил президент США.

"Я решил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Сделать то, что мои предшественники обещали сделать, но не сделали. И сегодня я выполняю это обещание", - заявил Трамп.

"Израиль как любое независимое государство, имеет право на свою столицу. Каждый американский президент, посещая Иерусалим, фактически признавал тот факт, что Иерусалим является столицей государства Израиль, однако ни у кого из них не было достаточно смелости для того, чтобы официально это признать. Сегодня мы делаем это", - сказал Трамп.

Вместе с тем, он добавил, что эта декларация не является признанием тех или иных границ Иерусалима. "Эти границы должны быть установлены в ходе переговоров".

Американский президент добавил, что начался процесс переноса посольства США в Иерусалим. Вместе с тем, он отметил, что в настоящий момент продлит действие указа, замораживающего реализацию закона о переносе посольства.

Дональд Трамп также обратился к региональным лидерам с призывом поддержать инициативу Белого дома: "Я прошу лидеров в регионе, израильтян, палестинцев, евреев, христиан, мусульман, присоединиться к к нашей кампании по достижению мира".

Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время регион посетит вице-президент США Майк Пенс с целью продвижения палестино-израильских переговоров.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 декабря 2017 г.
Сотрудникам посольства США рекомендовано воздержаться от поездок в Иерусалим
// NEWSru.co.il // В мире // 6 декабря 2017 г.
Трамп: "Надо было давно признать Иерусалим столицей Израиля"
// NEWSru.co.il // Пресса // 6 декабря 2017 г.
Süddeutsche Zeitung: Трамп проводит на Ближнем Востоке "политику лома"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 декабря 2017 г.
"Кан Бет": Филиппины заинтересованы перенести посольство в Иерусалим
// NEWSru.co.il // В мире // 6 декабря 2017 г.
Пресс-секретарь Путина не стал комментировать намерение Трампа объявить Иерусалим столицей Израиля
// NEWSru.co.il // В мире // 6 декабря 2017 г.
МИД Франции и Германии предупреждают граждан об угрозе насилия на Ближнем Востоке
// NEWSru.co.il // В мире // 6 декабря 2017 г.
Папа Римский Франциск призвал уважать "статус-кво" Иерусалима







  Rating@Mail.ru  
Среда, 6 декабря 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017