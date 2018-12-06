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В Израиле

"Северный щит": на границе с Ливаном обнаружен еще один туннель

время публикации: 17:53 | последнее обновление: 18:12 блог версия для печати фото
"Северный щит": на границе с Ливаном обнаружен еще один туннель
"Северный щит": на границе с Ливаном обнаружен еще один туннель
"Северный щит": на границе с Ливаном обнаружен еще один туннель

В четверг, 6 декабря, командующий Северным военным округом Йоэль Стрик провел встречу с командующим силами UNIFIL в Ливане генерал-майором итальянской армии Стефано дель Колом.

В ходе этой встречи, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, Йоэль Стрик выразил протест против нарушения суверенитета Израиля террористической организацией "Хизбалла". От имени правительства Израиля он возложил ответственность за происходящее на правительство Ливана.

Генерал-майор Стрик проинформировал представителя UNIFIL о том, что силами Армии обороны Израиля был обнаружен еще один туннель, ведущий на израильскую территорию. Туннель построен из деревни Рамия, расположенной в районе Бинт-Джубайле. По данным ЦАХАЛа, вход в туннель находится под жилыми домами.

Командующий Северным военным округом передал представителю UNIFIL требование обеспечить уничтожение туннеля на ливанской территории, а также предупредил, что любой, кто спустится в подземный ход подвергает свою жизнь смертельной опасности. Он также подчеркнул, что правительство Ливана несет ответственность за безопасность жителей этой страны, которые живут в непосредственной близости от туннеля террористов.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: туннель, ведущий из ливанской деревни Рамия пересекает границу и ведет на израильскую территорию, но не представляет "немедленной угрозы" для граждан Израиля.

Ранее ливанский телеканал "Ан-Нашра" передал, что ЦАХАЛ взломал мобильную связь на юге Ливана. Жители населенных пунктов, расположенных на границе с Израилем, получают звонки от ЦАХАЛа. В сообщении, записанном на автоответчик, говорится: "Рядом с вашими домами находится туннель "Хизбаллы", из-за чего вы подвергаетесь опасности. Вам необходимо соблюдать осторожность".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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