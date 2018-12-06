Дело "Лицензия на убийство": все подозреваемые отпущены из-под стражи

В среду, 5 декабря, по решению мирового суда в Нацерете были освобождены из-под стражи 22 человека, подозреваемых в том, что они при поступлении на работу предоставляли фальшивые дипломы о завершении учебы в армянских или грузинских вузах. Еще 21 подозреваемый по этому делу был ранее освобожден полицией после допроса. Таким образом, в настоящее время все подозреваемые в рамках дела "Лицензия на убийство" находятся на свободе.

Адвокаты подозреваемых заявляют, что суд отказался продлить содержание под стражей их подзащитных, так как у следствия не было доказательств вины задержанных. Один из подозреваемых уже потребовал извинений от полиции, настаивая на том, что ему был причинен значительный ущерб. В полиции настаивают на том, что задержания были осуществлены после получения веских доказательств незаконных действий со стороны этих граждан.

По словам адвокатов, полиция уже примерно полгода знала о сомнениях по поводу законности полученных дипломов, но по непонятным причинам медлила с задержанием подозреваемых, а потом провела масштабную операцию "Лицензия на убийство", чтобы этим "громким" названием привлечь внимание СМИ.

За несколько дней до решения суда в Нацерете на сайте профсоюза врачей Израиля была опубликована внутренняя информация о данном расследовании. Из публикации следовало, что о возможной афере с дипломами медицинских вузов министерство здравоохранения уведомил глава ассоциации арабских стоматологов Израиля Фахри Хасан, направивший соответствующее анонимное письмо. Доктор Хасан поддерживал связь с арабскими студентами, учившимися за границей. Во время поездки в Молдову с председателем комиссии по патронажу израильских арабов они встретились с руководителями университета и некоторыми студентами. В результате этих встреч у них возникло впечатление, что не все идет, как положено. Выяснилось, что студенты, закончившие второй или третий курс в университетах Дженина, Иордании или европейских стран, "перепрыгивают" год и заканчивают обучение раньше своих бывших одногруппников. Впоследствии выяснилось, что некая группа мошенников, которую возглавлял сирийский гражданин, работавший ранее в Молдове и Армении, а также житель Газы, наладили связь с другой группой в Израиле и взимали оплату 15.000 евро за диплом из Армении. Доктор Фахри Хасан передал всю собранную информацию бывшему руководителю отделом выдачи лицензий Амиру Шаанону, который подал жалобу в полицию. В этой публикации было сказано, что речь идет, по меньшей мере, о 271 сомнительном дипломе, и что, скорее всего, есть и еще владельцы подобных документов.

О жалобе доктора Фахри Хасана упоминают израильские СМИ, в частности сайт Ynet.

Полиция заявляет, что в ходе расследования выявлены факты подделки места и продолжительности учебы, а также объема пройденных курсов и полученных экзаменационных оценок. В материалах следствия сказано, что подозреваемые работали в больницах "Каплан" (Реховот), "Асаф а-Рофе" (Црифин), "Барзилай" (Ашкелон) и в одной из тюремных больниц. В правоохранительных органах подчеркивают, что расследование продолжается.

Адвокат одного из обвиняемых заявил, что, на его взгляд, достаточно было бы рассмотрения дела только в минздраве. Он также сказал: "Если минздрав думает, что люди, не учившиеся как положено, способны пройти экзамены на (врачебную) лицензию, то тот, кто готовил экзамен, должен проэкзаменовать самого себя". Этот адвокат высказал изумление по поводу того, что ни полиция, ни минздрав не пресекли профессиональную деятельность подозреваемых, если, по их мнению, она угрожала больным.

Напомним, что рано утром 2 декабря, в рамках масштабной операции под кодовым названием "Лицензия на убийство", проводившейся от Лакии на юге до Мадждаль-Шамса на севере, полиция задержала около 40 медиков, стажеров и фармацевтов, подозреваемых в том, что они при поступлении на работу предоставляли фальшивые дипломы о завершении учебы в армянских или грузинских вузах. Пресс-служба полиции тогда заявила, что подозреваемые представляли дипломы, свидетельствовавшие о якобы завершении учебы, и на основании этих документов получали право на профессиональную практику в Израиле, но на самом же деле эти "медики" не получали достаточного образования.

Как заявляла полиция, в течение длительного периода времени после поступления анонимной жалобы в минздрав расследование было тайным, и лишь после того, как в распоряжении полиции оказалось достаточно улик, подозреваемые, большинство из которых проживают в арабских или друзских населенных пунктах, были задержаны.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые учились в различных учебных заведениях за рубежом. После того, как не сумели закончить учебу и сдать все экзамены, они вступили в контакт с мошенником, который направил их в учебные заведения Saint Teresa, Mkhitar Gosh и Haybusak в Армении (среди иллюстраций, направленных полицией в СМИ, была упомянута также организация, связанная с одним из грузинских вузов, но это учебное заведение в тексте сообщения полиции не упоминалось). При помощи мошенника студенты поступали в эти вузы, учились там короткое время и получали дипломы о завершении учебы, заявляла пресс-служба полиции.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов было сказано, что по возвращении в Израиль подозреваемые представляли свои документы в министерство здравоохранения, и некоторым удавалось пройти квалификационный экзамен и получить должности в государственных больницах или структурах минздрава.

Один из подозреваемых, житель Арара, был задержан в тот момент, когда находился на смене, являясь врачом в терапевтическом отделении одной из наиболее известных израильских больниц. В момент задержания еще одного подозреваемого, жителя Тиры, который выдавал себя врача-терапевта, из дома, где проходил обыск, скрылся его отец, имевший при себе две единицы стрелкового оружия: автомат "Калашников" и пистолет-пулемет "Карл Густав".

Полиция сообщала, что еще один подозреваемый, являвшийся владельцем стоматологической клиники, в прошлом отбывал наказание за преступления против безопасности государства.

При обыске в домах подозреваемых были обнаружены разъяснительные материалы на арабском языке о том, как могут студенты, испытывающие трудности в ходе учебы за границей, перевестись в армянские или грузинские вузы для получения медицинских специальностей.

Редакция NEWSru.co.il благодарит доктора Илью Лиснянского за помощь при подготовке данной публикации





