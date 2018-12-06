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6 декабря 2018 г.
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14:53 Нетаниягу: передача денег в Газу контролируется лучше, чем "при Абу Мазене"
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В Израиле

Нетаниягу: передача денег в Газу контролируется лучше, чем "при Абу Мазене"

время публикации: 14:53 | последнее обновление: 15:25 блог версия для печати фото
Нетаниягу: передача денег в Газу контролируется лучше, чем "при Абу Мазене"
Нетаниягу: передача денег в Газу контролируется лучше, чем "при Абу Мазене"
Нетаниягу: передача денег в Газу контролируется лучше, чем "при Абу Мазене"

На этой неделе в Газу были доставлены очередные 15 миллионов долларов от катарских спонсоров. Это был второй перевод такой суммы наличными за последний месяц. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу настаивает: власти Израиля держат распределение этих денег под контролем.

В четверг, 6 декабря, Нетаниягу заявил, что распределение денег в Газе, более 11 лет находящейся под властью ХАМАСа, контролируется даже в большей степени, чем это происходило, когда деньги в сектор переводила администрация Махмуда Аббаса (Абу Мазена).

По словам Нетаниягу, Израиль получил полный список "должностных лиц" в Газе, между которыми распределяются "катарские деньги", и к этому списку прилагаются фотографии и отпечатки пальцев получателей. Премьер-министр отметил, что координатор действий правительства на палестинских территориях Камиль Абу Рокун получает полный отчет от представителя Катара.

Несколько недель назад лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, в день, когда он уходил с поста министра обороны, в интервью NEWSru.co.il говорил по этому поводу следующее: "Мы никогда в жизни не переводили деньги на финансирование террора. Совсем недавно Нетаниягу, когда речь шла о перемирии между ФАТХом и ХАМАСом, заявил: "Абу Мазен должен решить, что он выбирает – Израиль или террор. Любое перемирие с ХАМАСом означает союз с террористической организацией, признанной таковой в США, в Европе и в Израиле. И тот, кто выбирает этот путь, выбирает путь террора, а не путь мира". Это дословная цитата Нетаниягу. Сейчас мы сами выбрали ХАМАС. Причем это и поставка горючего – солярки, бензина – за счет денег Катара. Плюс 15 миллионов долларов. И перемирие. Причем 15 миллионов долларов идут "нетто" на террор. С одной стороны мы приняли закон о предотвращении выплат террористам и их семьям в Иудее и Самарии, а с другой стороны 15 миллионов идут "нетто" на террор. Меир Бен-Шабат (глава Совета по национальной безопасности) объяснял, что есть всякие специальные списки и некий механизм контроля – есть отпечатки пальцев, есть отпечатки ног, есть отпечатки глаз – всё это полная чепуха. В тот момент, когда 15 миллионов долларов наличными пересекли границу сектора Газы, никакого контроля над ними быть не может. Более того, мы уже видим: кому пошли первые деньги из этих 15 миллионов. Под параграфом "гуманитарная помощь семьям нуждающихся" были переведены деньги семьям 230 террористов, которые погибли в столкновениях с ЦАХАЛом на нашей границе. Это были первые, кто получил деньги. Те 230 террористов, которые атаковали солдат ЦАХАЛа".

Вторая часть катарских денег, предназначенных для выплат "чиновникам" ХАМАСа, была переведена 4 декабря. Как сообщали СМИ, очередные 15 миллионов долларов, переданные в Газу властями Катара, распределены в качестве зарплаты примерно 30 тысячам активистам ХАМАСа, в том числе сотрудникам силовых структур и боевикам "Бригад Изаддина аль-Касама". Кроме того, деньги в очередной раз получили семьи погибших или раненых участников "марша возвращения".

Официальным лицом, ответственным за распределение средств, является МИД Катара, представителем которого в Газе выступает Мухаммад аль-Эмади.

Первое поступление катарских денег в Газу было осуществлено 8 ноября, когда посол Катара Мухаммад аль-Эмади привез в сектор Газы 15 миллионов долларов наличными для выплаты зарплат хамасовцам. Тогда деньги находились в трех чемоданах, лежавших на заднем сиденье автомобиля дипломата.

Доставка денег в Газу таким образом была согласована с властями Израиля. Разрешение было получено на фоне гарантий ХАМАСа об установлении контроля над участниками акций протеста на границе и прекращении провокаций.

После получения 15 миллионов минфин Газы, контролируемый ХАМАСом, приступил к погашению задолженностей "госслужащим" с июля 2018 года. На первом этапе из этих средств были выплачены и компенсации семьям убитых и раненых во время "маршей возвращения" на границе Газы.

Примечательно, что в руководстве ХАМАСа и других "фракций" заявляли, что именно "марши возвращения" и противостояние на границе позволили добиться получения этих денег.

Менее чем через неделю после доставки в Газу первой партии "катарских денег", после провала израильской спецоперации на юге сектора, ХАМАС и другие террористические группировки осуществили массированный ракетный обстрел израильской территории, установив новый рекорд: с 16:00 12 ноября до 10:00 13 ноября по территории Израиля из Газы были выпущены около 500 ракет и минометных снарядов.

Несколько недель назад ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщала, что в начале декабря Катар выплатит сектору Газы вторую часть денежной помощи. В этой публикации говорилось, что Катар пообещал ХАМАСу 160 миллионов долларов в течение полугода. В обмен на это ХАМАС обязался "соблюдать тишину" на границе, в частности – во время еженедельных "маршей возвращения". Также, по данным "Аль-Ахбар", начавшийся "второй этап примирения между ХАМАСом и Израилем" включает в себя увеличение объемов поставок электроэнергии, увеличение зоны рыболовства для жителей сектора Газы до 20 морских миль и запуск "проектов по созданию инфраструктуры в Газе", осуществляемых при поддержке ООН.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 декабря 2018 г.
Матери из поселков на границе с Газой требуют от БАГАЦ "заморозить" катарские деньги для ХАМАСа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 декабря 2018 г.
СМИ: ХАМАС в Газе получает очередные 15 миллионов долларов из Катара
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 ноября 2018 г.
Walla: Катар не спешит переводить деньги ХАМАСу
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 ноября 2018 г.
"Аль-Ахбар": в течение полугода ХАМАС получит от Катара 160 миллионов долларов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 ноября 2018 г.
Авигдор Либерман: "Мы сами выбрали ХАМАС". Интервью
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 ноября 2018 г.
Беннет: "Перевод катарских денег в Газу – это капитуляция перед рэкетом". Либерман: "Он или склеротик или лгун"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 ноября 2018 г.
"Аль-Ахбар": Израиль и Катар договорились об открытии морского пути между Газой и Кипром
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 ноября 2018 г.
ХАМАС начал выплаты катарских денег "госслужащим" в Газе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 ноября 2018 г.
"Кан-11": посол Катара привез в Газу три чемодана, набитых долларами





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