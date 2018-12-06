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В Израиле

Зимняя буря в Израиле: опасность наводнений в низинах

время публикации: 09:56 | последнее обновление: 10:08 блог версия для печати фото
Негев, 6 декабря 2018 года
Тель-Авив, 6 декабря 2018 года
Тель-Авив, 6 декабря 2018 года
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Метеорологическая служба предупреждает о высокой вероятности затоплений в низинах на фоне интенсивных дождей 6-8 декабря. Особую опасность наводнения могут представлять в Негеве, в Араве и около побережья Мертвого моря.

Выпущено предупреждение для жителей бедуинских поселков в Негеве (на иврите и арабском) об опасности приближения к потокам воды, рекомендовано особое внимание уделять детям, находящимся за пределами жилых и общественных помещений.

Полиция просит водителей воздержаться от поездок в районы, где возможны затопления, и строго соблюдать скоростной режим во время езды в дождливую погоду. Дорожная полиция может блокировать проезд по опасным участкам.

Утром 6 декабря произошло несколько тяжелых автомобильных аварий, в частности на 60-й трассе, неподалеку от въезда в поселок Офра в округе Биньямин, а также возле деревни Бейт Умар к северу от Бейт-Лехема.

В четверг-пятницу, особенно в ночное время (когда температура будет опускаться до +1 градуса по Цельсию), возможен первый в этом сезоне снегопад на вершине горы Хермон. Как отмечала синоптик Шарон Векслер в эфире радиостанции "Кан Бет", метеорологи считают маловероятным образование устойчивого снежного покрова, но снег в дождем весьма вероятен.

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, 6 декабря ожидаются сильные дожди, временами с грозами, на севере, в центре (до северного Негева) и на востоке страны. На юге – повышенная запыленность воздуха, временами возможны осадки. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря. Температура немного ниже среднесезонной (в Иерусалиме – 9-13 градусов, в Тель-Авиве – 15-18, в Хайфе – 13-15, в Эйлате – 14-24, в Беэр-Шеве – 11-18, в Мицпе-Рамоне – 8-14, на побережье Мертвого моря – 17-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-18, в Ариэле – 9-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-19, на Голанских высотах – 11-14).

Температура воды в Средиземном море – 22 градуса, высота волн – 150-300 см. Купание крайне опасно. Скорость ветра на побережье Средиземного моря до 45 км/ч (порывами – до 50-60 км/ч).

В пятницу-субботу, 7-8 декабря, ожидается прохладная и дождливая погода. Сохраняется опасность затоплений в низинах. В воскресенье – переменная облачность, временами дожди. В понедельник-среду дожди прекратятся, температура немного повысится.



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Прогноз погоды на 6 декабря: похолодание, дожди, сильный ветер и шторм на побережье





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Четверг, 6 декабря 2018 г.
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