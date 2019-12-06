Попытки предотвратить выборы или начало предвыборной кампании. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Вечером во вторник, 3 декабря, прекратились реальные попытки сформировать правительство. Встреча Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца, продолжавшаяся сорок минут и завершившаяся ничем поставила точку на реальных попытках сторон прийти к соглашению. Самым значимым событием на этой встрече стала публикация заявления "Ликуда" о ее безрезультатности. "Ганц не успел закрыть за собой дверь, а "Ликуд" уже распространил это сообщение. Не исключено, что оно было готово заранее", – заявил источник в "Кахоль Лаван".

Вопреки сообщениям, публиковавшимся в прессе, стороны продолжают контактировать. Заявление главы фракции "Ликуд" Мики Зоара о том, что идея создания правительства национального единства более не стоит на повестке дня и переговоры по ней вестись не будут, некоторые товарищи Зоара по "Ликуду" назвали "полной чушью". Министр экологии Зеэв Элькин выразился сдержаннее: "Мы в прямом смысле слова до последней минуты продолжим попытки создания правительства национального единства", – сказал Элькин корреспонденту NEWSru.co.il.

Контакты действительно продолжаются, но и в "Ликуде", и в "Кахоль Лаван" понимают, что изменить что-то могут только лидеры. Переговорные группы достигли того максимального прогресса, за которым начинается решение лидеров. "Кахоль Лаван" фактически согласился на правительство с партнерами Нетаниягу по праворелигиозному блоку. "Ликуд" предложил модель, нейтрализующую опасность обмана и невыполнения условий соглашения. Остался лишь вопрос ротации, а точнее согласия "Кахоль Лаван" полгода работать в правительстве, которое возглавляет Биньямин Нетаниягу. В настоящий момент такое согласие кажется почти нереальным.

В день встречи Нетаниягу и Ганца неожиданные голоса зазвучали со стороны партии "Наш дом Израиль". Сначала глава фракции Одед Форер, а затем лидер НДИ Авигдор Либерман заговорили о дилемме между выборами и узкой коалицией во главе с Биньямином Нетаниягу. "Кахоль Лаван" заигрывает с харедим не хуже "Ликуда". Правительства национального единства не будет, а что хуже – узкая правая коалиция или выборы – это большой вопрос", – сказал мне источник в НДИ.

На фоне отказа многомесячного отказа партии Либермана вовсе обсуждать перспективу участия в узкой коалиции многим показалось, что перед падением занавеса Либерман решил превратить трагедию в драму со счастливым исходом в виде предотвращения третьих выборов. Однако очень быстро выяснилось, что речь идет всего лишь о маневре с целью оказать давление на "Кахоль Лаван" перед встречей с Нетаниягу. Маневр себя не оправдал, и Либерман в интервью NEWSru.co.il назвал вещи своими именами: узкого правого правительства не будет тоже. В "Кахоль Лаван", кстати, все еще опасаются возможности того, что в последний момент Либерман "вернется домой", в правую коалицию во главе с Нетаниягу. Шансы на это призрачны. Все, что осталось от колебаний НДИ – это неожиданное для многих открытие: в партии Либермана действительно могут быть разногласия. Были те, кто считали, что нужно идти с Ганцем, были те, кто считали, что нужно идти в коалицию с Нетаниягу и ультраортодоксами. Либерман решил то, что решил, но, не вдаваясь в суть решения, стоит обратить внимание на сам факт "дискуссии в НДИ". Отметим, что, если в НДИ говорят про возникшие разногласия, то в "Кахоль Лаван" по-прежнему отрицают всем известный факт разногласий внутри четверки по поводу возможности создания правительства национального единства с Нетаниягу.

Осознав, что "Кахоль Лаван" к компромиссам не готов, Нетаниягу медленно дал задний ход. Беседуя с журналистами в Лиссабоне, он заявил, что согласие на компромисс, в рамках которого он останется на посту премьер-министра всего на полгода, было дано без его ведома. "Скоро он скажет, что никаких переговоров не вел вовсе", – сказал источник в "Кахоль Лаван". В партии "бело-голубых" утверждают, что "Ликуд" уже готовится к предвыборной кампании, в том числе на "русской улице".

Можно ли остановить выборы? Сложно, но не невозможно. Прежде всего, это может произойти, если изменится позиция "Кахоль Лаван". Не только противники этой партии, но и ее сторонники, в том числе весьма влиятельные, высказывают непонимание и подвергают критике шаги четверки. На минувшей неделе Равив Друкер, а также политический обозреватель Ynet Атила Шомфальби (оба ярые противники Нетаниягу) выступили с критикой шагов "Кахоль Лаван". Друкер прямо призвал оппозиционный блок присоединиться к правительству на основе достигнутых договоренностей. После выступления Нетаниягу в Лиссабоне не очень понятно, в силе ли они, однако можно предположить, что на Лапида, являющегося главным противником союза с Нетаниягу, будет оказано мощное давление.

Находясь в Португалии, Нетаниягу вновь заговорил о прямых выборах главы правительства. "Эта идея становится интересной", – сказал премьер. Можно ли этот интерес превратить в реальные шаги, которые позволят провести выборы премьера, не меняя состав Кнессета? При наличии реального желания и согласия "Кахоль Лаван" – безусловно, да. Израильская политика не раз доказывала, что временные рамки ее не смущают. Действительно ли Нетаниягу намерен повести политическую систему в этом направлении или речь идет об еще одном пробном шаре, мы узнаем в ближайшее время.

Несмотря на то, что выборы еще не объявлены, в самых разных партиях начались предвыборные мероприятия. Так "Байт Иегуди" ведет переговоры с "Оцма Иегудит", на левом фланге вновь обсуждают возможность блока между "Демократическим списком" и "Аводой"-Гешер", а в "Ликуде" готовятся к праймериз, которые судя по всему пройдут 22 декабря.





